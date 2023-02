12 febbraio 2023: Giornata mondiale per i bambini soldato

La Fondazione Silvana Arbia per i bambini soldato nella regione dei Grandi laghi Africani, con sede in San Marino, in questa giornata dedicata a loro, lancia a gran voce un pressante appello alle Istituzioni e alla società civile perché riconoscano la necessità e l’urgenza di porre fine al reclutamento e alla coscrizione di minorenni e agli abusi di atrocità inimmaginabile che ne conseguono. Una voce forte che dall’08/11/2014, grazie al contributo di tanti e al contesto speciale della Repubblica di San Marino, continua a consolidarsi e a diffondersi. Gli obiettivi della nostra Fondazione (Contribuire a eliminare e/o ridurre rischi per la pace, rimuovendo e/o riducendo gli ostacoli all'accesso dei minori all'educazione e ad altre forme di protezione; Promuovere l'elaborazione di una Convenzione Internazionale che stabilisca tra l’altro misure standard di prevenzione e protezione; Sostenere azioni contro la povertà e la promozione di attività di ricerca e raccolta dati; Attuare campagne di prevenzione con misure di sostegno in favore di bambini e di donne residenti nella Regione dei Grandi Laghi africani; Costruire e rafforzare la capacità della madri e di altre figure femminili vicine ai minori nel proteggerli da rischi di rapimento, prelevamento e altre forme di violenza; Collaborare con i governi e le organizzazioni non governative) sono in linea con quelli dell’ONU, e di molte altre Organizzazioni della società civile che operano nel campo della tutela dei diritti fondamentali della persona, universali e indivisibili, ma la strategia è speciale e fortemente caratterizzata: l’iniziativa è partita da donne e si rivolge a donne; emana da conoscenza diretta della realtà ed ha usato come fondo il premio per la pace conferito dal Soroptimist International of Europe a un magistrato che ha operato sul terreno, Silvana Arbia. Contiamo sul protagonismo delle donne, in questo progetto, perché le sfide sono gigantesche e occorre il coraggio, la costanza e il talento femminile per andare avanti. Non abbiamo alibi, il problema ci riguarda! Come tutti i problemi gravi la protezione dei minori militarizzati é una vergogna che ci umilia tutti. Per eliminarla le necessarie risorse umane e materiali, poca cosa rispetto alle spese per armamenti sempre più nocivi, devono essere disponibili. Intanto, continuiamo, con determinazione, a fare il possibile per riuscire a sottrarre qualche bambino e qualche bambina ai maledetti signori della guerra.

cs Fondazione Silvana Arbia