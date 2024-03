13 marzo 1740 - 13 marzo 2024, La Guardia del Consiglio celebra i 284 anni

La “Guardia” viene già menzionata nella rubrica XXXVII del primo libro degli statuti insieme alle milizie, di cui facevano parte tutti gli uomini del territorio di San Marino, che avessero una età compresa fra i 16 ed i 55 anni. In seguito ad approfondite ricerche presso l’archivio di Sato, è stato trovato il verbale della seduta del 13 marzo 1740 del Consiglio Grande e Generale, durante tale seduta veniva ufficialmente istituita la “Guardia” deputata alla protezione della Reggenza e del Gran Consiglio, con il nome di “Guardia del Nobile Consiglio Principe e Sovrano” dal quale deriva l’appellativo popolare di “Guardia Nobile”. Nella seduta successiva del Consiglio Principe, il 20 marzo, vennero chiamati 12 soldati e 2 Caporali con il compito di far la guardia alla sala del Gran Consiglio e con 36 voti favorevoli e 3 contrari, venne “approvata la proposta per la formazione e stabilimento di una Guardia del Principe” e che gli uomini, che ne dovevano far parte, fossero propri e fedeli. In occasione del 284° anniversario dell’istituzione del Corpo di cui facciamo parte, vista la ricorrenza a testimonianza della gloriosa storia e tradizione della Guardia del Consiglio e dell’attaccamento dei militi che hanno militato e che attualmente prestano servizio, nella giornata di Mercoledì 13 marzo 2024 alle ore 20,30 si terrà una cerimonia che prevede il seguente programma: - Ore 20,30 celebrazione della Santa Messa all’Oratorio di San Giovanni Battista in Contrada Omerelli (dopo Palazzo Valloni) in commemorazione dei militari defunti appartenuti al corpo della Guardia del Consiglio - Ore 21,15 cerimonia di consegna dei gradi ai nuovi 10 sottufficiali (sergenti maggiori e sergenti) autorizzatiti dal Congresso Militare nel piazzale antistante l’Ara dei Volontari.

cs Il Comandante del Corpo della Guardia del Consiglio G. e G. Cap. Pier Luigi Mularoni

