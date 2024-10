14° Congresso: la Federazione Pubblico Impiego CDLS punto di riferimento della PA

Il 24 Ottobre si è tenuto il secondo appuntamento congressuale dedicato alle Federazioni CDLS: presso la Sala Riunioni “Due Archi” di Fiorentino si è svolto il 14° Congresso della Federazione Pubblico Impiego della Confederazione Democratica Lavoratori Sammarinesi dal titolo: “Europa e trasformazione della P.A. - La Pubblica Amministrazione e le grandi sfide del futuro”. La sala era gremita con gli 80 delegati e delegate e numerosi ospiti tra cui il Segretario di Stato per gli Affari Interni On.le Andrea BELLUZZI, il Direttore Generale della Funzione Pubblica Avv. Manuel Canti ed una delegazione della FUPI-CSdL con il Segretario Antonio Bacciocchi. I numerosi interventi delle delegate e dei delegati hanno approfondito ed affrontato le innumerevoli problematiche della Pubblica Amministrazione Allargata. Nel corso dei lavori è intervenuto il Dott. Luca Villani – esperto di nuove tecnologie ed Intelligenza Artificiale - per un prezioso contributo sul tema dell’Intelligenza Artificiale e le sue ricadute sul mondo del lavoro e sulla Pubblica Amministrazione. Inoltre durante il Congresso FPI è intervenuta Mary Ann Gatti, giovane studentessa universitaria sammarinese in Comunicazione e Digital Media, che ha svolto il proprio tirocinio presso la CDLS, seguendo i lavori di preparazione grafica e di comunicazione del 17° Congresso Confederale, dei Congressi di Federazione ed altri progetti inerenti la comunicazione. Il Segretario uscente Daniele Gatti ha aperto i lavori con una ampia ed articolata relazione che ha spaziato a 360 gradi su tematiche della Pubblica Amministrazione ed ha toccato argomenti di comune interesse per tutti i lavoratori e le lavoratrici. Daniele Gatti interviene sottolineando i punti salienti della sua relazione “per la Pubblica Amministrazione una delle grandi sfide del futuro è l’avvicinamento di San Marino al contesto europeo collegato all’Accordo di Associazione all’Unione Europea e il confronto con le Pubbliche Amministrazioni di altri Paesi. Questo evento rappresenta un'opportunità unica per informatizzare, modernizzare e potenziare la nostra Pubblica Amministrazione. Va ribadito che la P.A. è un fulcro indispensabile che deve restare al centro dell’economia sammarinese, è e deve restare un punto di riferimento anche occupazionale e per la gestione del welfare del nostro Paese. La Federazione Pubblico Impiego della CDLS intende essere, sempre di più, il punto di riferimento dei dipendenti pubblici, anche grazie alla esperienza, professionalità e competenza dei suoi funzionari che nasce dalla nostra lunga storia di lotte e conquiste sindacali.” Il Segretario FPI puntualizza “ritengo sia necessario potenziare l’organico e l’organizzazione della Pubblica Amministrazione e degli organismi di controllo e vigilanza sammarinesi, formare e rafforzare con nuove risorse professionali le strutture pubbliche, renderle competitive ed adeguate al contesto europeo; coordinare in modo allargato le attività svolte attraverso investimenti in risorse umane, formazione, digitalizzazione e riforme istituzionali. Investire nella Pubblica Amministrazione è investire nel Paese, una Pubblica Amministrazione efficiente, efficace e snella può fare la differenza anche per attrarre i nuovi investitori che approderanno a San Marino. Potenziare gli Uffici ed i Servizi pubblici significa soprattutto investire in risorse umane.” “L'Istituto per la Sicurezza Sociale - sottolinea Daniele Gatti - deve garantire servizi sanitari di alta qualità, la carenza di medici è una delle problematiche principali che emerge in tutti i dibattiti pubblici, ma nella realtà anche gli operatori sanitari e socio-sanitari sono in numero non sempre adeguato alle effettive necessità. Con la prossima trattativa di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro del Pubblico Impiego, ritengo che sia ormai necessario intervenire con un approccio contrattuale più mirato agli aspetti del settore sanitario e socio-sanitario prevedendo e predisponendo specifiche appendici e/o allegati contrattuali, riformando le normative in maniera che non penalizzino gli aspetti professionali e previdenziali dei professionisti coinvolti. Una maggiore autonomia si traduce in un maggior dinamismo ed efficienza dell’ISS, con un miglioramento dei servizi all’utenza e più tempestive risposte alle istanze dei lavoratori e delle lavoratrici.” “In questi ultimi anni – conclude il Segretario uscente FPI CDLS - si sono rinnovati i contratti di quasi tutti i settori – compreso quello del Pubblico Impiego – che però ha recuperato solo in parte la dinamica inflazionistica, provocando di fatto una riduzione del potere di acquisto di lavoratori e lavoratrici. La sfida del futuro rinnovo del Contratto Collettivo Lavoro del Pubblico Impiego, come già avvenuto per il contratto dell’Industria appena sottoscritto, sarà ottenere aumenti correlati all’inflazione programmata per il periodo di vigenza contrattuale e il recupero del differenziale tra l’inflazione rilevata e gli aumenti ottenuti negli anni passati. Una priorità sarà anche correggere quelle parti del contratto vigente che hanno creato difficoltà applicative; andranno differenziate e previste, tramite appositi allegati, normative distinte per il personale sanitario e socio-sanitario, così come per il Corpo della Polizia Civile e l’Istituto Musicale Sammarinese.” Al termine dei lavori congressuali della FPI – CDLS, dopo aver approvato all’unanimità la mozione finale del 14° Congresso, i Delegati e le Delegate hanno votato il nuovo Direttivo della Federazione.

