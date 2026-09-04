150° Anniversario della Statua della Libertà, Lectio Magistralis "Libertà: Tra Storia e Arte Cultura" e la mostra “Pacifica e Fiera”

Sabato 12 settembre p.v., in occasione delle Celebrazioni del 150° Anniversario della Statua della Libertà, alla presenza delle Loro Eccellenze Alice Mina e Vladimiro Selva, presso Piazza della Libertà, alle 18.30, avrà luogo la Lectio Magistralis a cura della Prof.ssa Valentina Rossi e di Suor Maria Gloria Riva, dal titolo: “Libertà: tra Storia, Arte e Cultura” e, a seguire, presso l’Atrio di Palazzo Pubblico si terranno l’inaugurazione della mostra celebrativa temporanea “Pacifica e Fiera” e la presentazione della moneta celebrativa a tributo, come da programma allegato. L’iniziativa è promossa sotto l’egida degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, dalla Segreteria di Stato per gli Affari Interni, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura e della Segreteria di Stato per il Territorio, in collaborazione con la Segreteria Istituzionale. Sarà possibile assistere alla Lectio Magistralis inviando una mail di richiesta all'indirizzo: comunicazione.reggenza@istituzioni.sm Per ragioni logistiche, le richieste di partecipazione saranno ricevute fino ad esaurimento posti e dovranno pervenire entro e non oltre le ore 18 di martedì 8 settembre p.v., alla mail comunicazione.reggenza@istituzioni.sm o al recapito 0549 882259. Per la migliore organizzazione dell’evento, i partecipanti sono pregati di trovarsi in Piazza della Libertà entro le ore 18.15 del giorno dell’evento celebrativo. Si allegano le biografie delle Relatrici della Lectio Magistralis.

In caso di maltempo, la Lectio Magistralis, avrà luogo presso il Teatro Titano Piazza Sant'Agata, 5 San Marino. Resterà invariata la parte del programma relativa all’inaugurazione della Mostra “Pacifica e Fiera” presso l’Atrio di Palazzo Pubblico e quella della presentazione della moneta celebrativa a tributo.

PROGRAMMA IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO DELLA STATUA DELLA LIBERTA’

(San Marino, 12 settembre 2026)

Ore 18.30 Piazza della Libertà* Lectio Magistralis a cura della Prof.ssa Valentina Rossi e di Suor Maria Gloria Riva dal titolo “Libertà: tra Storia, Arte e Cultura”. - Interventi delle Autorità - Lectio Magistralis della Prof.ssa Valentina Rossi e di Suor Maria Gloria Riva

Ore 19.15 Al termine della Lectio Magistralis, le Autorità e gli Ospiti sono invitati nell’Atrio di Palazzo Pubblico, alla presenza dell’Ecc.ma Reggenza, all’inaugurazione della mostra temporanea, celebrativa della Statua della Libertà, dal titolo: “Pacifica e Fiera” a cura degli Istituti Culturali, con l’Alto Patrocinio dell’Ecc.ma Reggenza e con il Patrocinio della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, della Segreteria di Stato per l’Istruzione e Cultura e dalla Segreteria di Stato per il Territorio e alla presentazione della moneta celebrativa a tributo. Gli eventi inaugurali si svolgeranno con l’accompagnamento musicale a cura dell’Istituto Musicale della Repubblica di San Marino. Conclusione brindisi nell’Atrio di Palazzo Pubblico.

* In caso di maltempo, la Lectio Magistralis, avrà luogo presso il Teatro Titano Piazza Sant'Agata, 5 San Marino. Resterà invariata la parte del programma relativa all’inaugurazione della Mostra “Pacifica e Fiera” presso l’Atrio di Palazzo Pubblico.

C.s. - L’Ufficio Segreteria Istituzionale







