1500 mascherine da Croce Rossa e Cooperativa Montelupo

La Croce Rossa Sammarinese, attivamente impegnata con tutte le sue risorse per combattere l'epidemia in atto, desidera ringraziare la Cooperativa Montelupo per la generosa donazione di 3785 euro. La somma, integrata da risorse CRS, è stata utilizzata per l'acquisto di 1500 mascherine che saranno utilizzate dai volontari CRS, dal personale ospedaliero e dalla Protezione Civile. Il sodalizio esprime inoltre grande riconoscenza per questo atto di generosità che contribuisce ad aiutare la nostra Repubblica a superare questo difficile momento e che evidenzia lo spirito di solidarietà che unisce tutta la nostra cittadinanza. La donazione inoltre, ed è importante rilevarlo, proviene da una comunità molto piccola, come è quella di Torraccia. La Croce Rossa si è mobilitata con tutti i suoi volontari per contribuire ad affrontare questa emergenza sanitaria che, non si dimentichi, espone a severi rischi tutti coloro che sono in prima linea. Numerosi sono stati i servizi di supporto effettuati per il Pronto Soccorso, l'Ospedale e la Protezione Civile. Dal 3 al 31 marzo sono state effettuate 123 missioni per la consegna domiciliare di farmaci a persone messe in quarantena dalla Protezione Civile. Settantuno sono stati i trasferimenti di pazienti, affetti da corona virus, dimessi dai vari reparti ospedalieri ed accompagnati in ambulanza al proprio domicilio, alcuni anche fuori territorio, nel riminese. A Pievesestina sono stati 66 i viaggi effettuati per portare i tamponi con 27 turni di pronta disponibilità in Pronto Soccorso, ed altri con reperibilità telefonica. Si ricorda che tutte le attività svolte dalla CRS per affrontare questa epidemia, con i suoi volontari ed i suoi mezzi, sono a titolo gratuito per la nostra comunità, in quanto il sodalizio provvede con le proprie risorse.

c.s. Croce Rossa Sammarinese