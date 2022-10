15esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra San Marino e il Vietnam: il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi incontra Duong Hai Hung, Ambasciatore del Vietnam in Italia e presso la Repubblica di San Marino

15esimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra San Marino e il Vietnam: il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi incontra Duong Hai Hung, Ambasciatore del Vietnam in Italia e presso la Repubblica di San Marino.

Ha avuto luogo questo pomeriggio - presso la Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura – il colloquio tra il Segretario di Stato Andrea Belluzzi e l’Ambasciatore del Vietnam in Italia e presso la Repubblica di San Marino Sua Eccellenza Duong Hai Hung.

L’incontro, che si è svolto in un clima amichevole e fattivo, si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il quindicesimo anniversario delle relazioni diplomatiche tra San Marino e il Vietnam.

Nel corso del colloquio Belluzzi e Hai Hung si sono confrontati sul tema della cooperazione bilaterale nei settori dell’educazione, della cultura, dell’università e della ricerca scientifica per promuovere e accrescere le relazioni tra i due Paesi.

‘Sono al lavoro in ambito universitario per costruire percorsi specifici di collaborazione in materia di scambio di docenti e studenti, spero i nostri giovani avranno l’opportunità di conoscere le rispettive culture -, ha detto Belluzzi all’Ambasciatore Hai Hung.

Entrambi si sono detti aperti e pronti a costruire percorsi concreti e a sottoscrivere un Memorandum of Understanding, a livello ministeriale prima, per porre le basi, e tra Università poi, per accelerare lo scambio tra studenti e professori.

Al termine del colloquio, il Segretario Belluzzi e l’Ambasciatore Hai Hung si sono recati presso la Biblioteca di Stato dove sono stati accolti dal Direttore degli Istituti Culturali Paolo Rondelli. Qui è avvenuto uno scambio di testi e pubblicazioni che andranno a impreziosire le biblioteche e il patrimonio culturale dei rispettivi Paesi.



Comunicato stampa

Segreteria di Stato per l’Istruzione e la Cultura

