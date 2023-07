16° edizione dello SMIAF – San Marino International Art Festival dal 4 al 6 agosto Aperte le prevendite per gli spettacoli del Quartet DEKRU e della Compagnia ARTEMAKIA

16° edizione dello SMIAF – San Marino International Art Festival dal 4 al 6 agosto.

Scatta il conto alla rovescia per la sedicesima edizione dello SMIAF - San Marino International Arts Festival: l’appuntamento sarà come sempre nel Centro Storico di San Marino, patrimonio dell’Umanità UNESCO, dal 4 al 6 agosto. Un evento che promuove attivamente le arti performative, con particolare attenzione alla multiculturalità: infatti sono oltre 300 le compagnie che si sono esibite nelle piazze del Festival nel corso degli anni, provenienti da più di 36 paesi del Mondo. Grazie anche all’opera dello SMIAF, la Repubblica di San Marino è ora un Paese amico dell’arte di strada, fornendo 365 giorni all’anno un servizio che permette agli artisti di tutto il mondo di esibirsi nelle proprie piazze (www.buskers.sm).

Il Festival è patrocinato dalla Segreteria di Stato per il Turismo ed è organizzato da Associazione Marciamela con la collaborazione dell’Ufficio del Turismo.

PROGRAMMA SMIAF 2023

Con il proposito di continuare a contribuire al rilancio del Centro Storico sammarinese, nel segno dei linguaggi artistici, della cultura e della partecipazione, lo SMIAF Festival presenterà nelle giornate del 4, 5 e 6 agosto un ricco programma di concerti, spettacoli d’arte di strada, talk e reading tematici, mostre e workshop, competizioni sportive a tema extreme, esperienze di benessere per la mente e per il corpo. La principale novità della sedicesima edizione sarà la presenza all’interno del programma di due spettacoli a pagamento, promossi in collaborazione proprio con l’Ufficio del Turismo della Repubblica di San Marino.

Show a pagamento:

QUARTET DEKRU in Anime Leggere di Liubov Cherepakhina Quattro corpi, infinite realtà: dall’Ucraina lo show che ha riscritto i canoni del mimo. Anime leggere è uno spettacolo unico nel suo genere: una performance di teatro fisico capace di raccontare il presente che ci circonda in maniera acuta e allo stesso tempo divertente, cercando sotto il rumore della modernità il silenzio immutabile della condizione umana, raccontata con delicatezza e ironia. Scritto e diretto dalla regista Liubov Cherepakhina, insegnante della rinomata Accademia di Varietà e Arti Circensi di Kiev, Anime leggere è portato in scena dal pluripremiato quartetto di mimi ucraini Dekru (vincitori al Festival Mondiale del Circo di Mosca e al Festival di Clown e Mimi di Odessa). Dove: Piazzale Domus Plebis Quando: venerdì 4 agosto dalle ore 22 e sabato 5 agosto dalle ore 22.30 Costo biglietto: 5 € Acquista online il biglietto su Eventbrite: - venerdì 4 agosto - bit.ly/3XkRJZO - sabato 5 agosto - bit.ly/46indUj ARTEMAKIA in Soul of Nature di Milo Scotton Una vera e propria Favola Acrobatica che l'autore e regista Milo Scotton dedica alle generazioni future (da cui l’acronimo S.O.N.) Nell’intreccio seguiremo le avventure di “Tim”, un’intraprendente esploratore alla ricerca di un arcaico e prezioso tesoro. Saranno i “Custodi delle Foreste Antiche” ad accompagnarlo in un viaggio intriso di temi importanti per parlare dell’impatto umano in Natura, del rapporto uomo- fauna selvatica e delle occasioni mancate nella lotta contro i primordi dei mutamenti climatici. Tim rappresenta l’umanità intera, con la sua voglia di conoscere ed esplorare, ma anche capace di rovinare e deturpare per disattenzione. Lo spettacolo sarà il suo viaggio di formazione, per una crescita interiore che condurrà grazie all’incontro con spiriti ancestrali capaci di prendere qualsiasi forma vivente. Milo Scotton, frontman della compagnia, detiene attualmente un Guinness World Record, realizzato durante lo show dei record di Canale 5 condotto da Jerry Scotti in data 11 marzo: ha percorso 10 metri su due travi parallele in equilibrio su una scala entro 2 minuti e 18 secondi. Dove: Piazza Sant’Agata Quando: sabato 5 agosto dalle ore 21 e domenica 6 agosto dalle ore 21.15 Costo biglietto: 5 € Acquista online il biglietto su Eventbrite: - sabato 5 agosto - bit.ly/46fhyi2 - domenica 6 agosto - bit.ly/44aOhDl I biglietti saranno acquistabili anche agli infopoint del Festival, per tutta la durata dell’evento, fino a esaurimento spazi. Sul sito ufficiale è possibile scoprire il programma completo dell’evento: https://www.smiaf.org Contatti SMIAF Web: https://www.smiaf.org Email: smiaf.giovanisaperi@gmail.com Telefono: +393505239688 IG: @smiaf_project FB: @SmiafProject Ufficio del Turismo – Ufficio Stampa T 0549 885431 ufficiostampa.turismo@pa.sm Follow us on: @VisitSanMarino www.visitsanmarino.com

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: