18° anniversario della nascita al cielo del Servo di Dio don Luigi Giussani

Domenica 26 febbraio, alle ore 18.30, nella Chiesa di Fiorina (Piazza M. Paolini, località Fiorina) sarà celebrata la Santa Messa per il diciottesimo anniversario della nascita al cielo del Servo di Dio don Luigi Giussani e per il quarantunesimo anniversario del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione. La celebrazione sarà presieduta dal vescovo di San Marino - Montefeltro, S.E. Monsignor Andrea Turazzi. «Nella memoria grata di don Giussani – si legge nell’intenzione di preghiera – chiediamo al Signore di poter corrispondere con tutta la nostra vita all’invito rivoltoci da Papa Francesco il 15 ottobre scorso di accompagnarlo nella profezia per la pace, nella profezia che indica la presenza di Dio nei poveri, nella profezia che annuncia la presenza di Dio in ogni nazione e cultura».

Cs - Comunione e Liberazione San Marino - Montefeltro