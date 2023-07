“180° della banda militare della Repubblica di San Marino (1843-2023). Memorie e cimeli”

Il Comando Superiore delle Milizie della Banda Militare della Repubblica di San Marino è lieto di annunciare l’inaugurazione dell’esposizione di memorie e cimeli storici realizzata in occasione del 180° Anniversario dalla Istituzione della Banda Militare della Repubblica di San Marino. La celebrazione si terrà venerdì 7 luglio 2023 (1722 d. f. R.) alle ore 17.00 presso Palazzo Valloni, nei locali della Biblioteca di Stato di San Marino (Contrada Omerelli 13, Palazzo Valloni - centro storico di San Marino Città. Per info 0549882248). Per l’occasione sarà distribuita ai convenuti la cartolina commemorativa con annullo speciale delle Poste Sammarinesi. La mostra resterà in allestimento fino a venerdì 8 settembre 2023 e sarà visitabile dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 18.00.