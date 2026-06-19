19 giugno 2026 a 15 anni dalla visita di Benedetto XVI in attesa della venuta del Santo Padre Leone XIV

Oggi 19 giugno ricorrono i 15 anni della Visita di Benedetto XVI alla Diocesi San Marino-Montefeltro e alla Repubblica di San Marino, in attesa della Visita pastorale del Papa Leone XIV del prossimo 22 agosto (proprio oggi il Papa Leone XIV celebra il 44° anniversario di ordinazione sacerdotale).

Come ben sintetizzato del titolo: Un giorno benedetto” del video prodotto per la visita di Benedetto XVI, occorre fare memoria di un momento che è rimasto nella coscienza personale ma soprattutto ha lasciato una traccia indelebile in quella del popolo sammarinese, il Papa accolto dall’allora vescovo Mons. Luigi Negri e dai Capitani Reggenti in carica durante la visita Maria Luisa Berti e Filippo Tamagnini.

Ricordiamo solo alcune parole pronunciate da Benedetto XVI durante la celebrazione della S. Messa: «Non ci si pente mai ad essere generosi con Dio! A voi laici, raccomando di impegnarvi attivamente nella Comunità, così che, accanto ai vostri peculiari compiti civici, politici, sociali e culturali, possiate trovare tempo e disponibilità per la vita della fede, la vita pastorale. Cari Sammarinesi! Rimanete saldamente fedeli al patrimonio costruito nei secoli sull'impulso dei vostri grandi Patroni, Marino e Leone.» Ed ancora: « …la ricchezza di questo popolo, la vostra ricchezza, cari Sammarinesi, è stata ed è la fede, e che questa fede ha creato una civiltà veramente unica», così come quella rivolta a tutti i fedeli della Diocesi: “Esorto tutti i fedeli ad essere come fermento nel mondo, mostrandovi sia nel Montefeltro che a San Marino cristiani presenti, intraprendenti e coerenti”».

Ripercorre nella memoria i vari momenti della Visita di Benedetto XVI e le parole ascoltate possono essere una buona preparazione alla prossima Visita Pastorale di Papa Leone XIV di sabato 22 agosto, che aspettiamo con trepidazione e consci del gran dono ricevuto, con un terzo Pontefice che visita la nostra Repubblica dopo Giovanni Paolo II nel 1982 e Benedetto XVI nel 2011.



Comunicato stampa

Centro Sociale S. Andrea









