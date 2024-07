19 luglio: Open Day online di presentazione del Master di preparazione al concorso diplomatico

Venerdì 19 maggio 2024 alle 12,00 è in programma un Open Day online, nel corso del quale verrà presentato il Master di 2° livello in preparazione al Concorso di ammissione alla carriera diplomatica, promosso annualmente dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Scienze e Politiche Sociali dell’Università di Bologna presso il Campus di Forlì, in collaborazione con Ser.In.Ar. e rappresenta, tramite un percorso formativo più strutturato, l’evoluzione della Scuola Diplomatica e delle Carriere Internazionali, che si è svolta sempre a Forlì dal 5 al 16 febbraio 2024. Nel corso dell’Open Day verrà illustrato il programma del Master che prevede corsi specifici con il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) su varie tematiche quali l’approccio alla prova attitudinale, gli approfondimenti in preparazione della prova scritta, la storia delle relazioni internazionali (dal Congresso di Vienna in avanti), il diritto internazionale pubblico e dell'Unione Europea, la politica economica e la cooperazione multilaterale, la lingua inglese, altra lingua straniera (francese, spagnolo, tedesco) e gli insegnamenti in preparazione alla prova orale. La partecipazione al master è aperta a laureati provenienti da diversi percorsi accademici, anche internazionali, in possesso di laurea magistrale, interessati a intraprendere la carriera diplomatica.

Per maggiori informazioni contattare: alina.cherri@unibo.it Per iscriversi all’Open Day: https://gat.to/q93oc

