19ª Conferenza degli Stati Parte della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità

La Repubblica di San Marino partecipa alla 19ª Conferenza degli Stati Parte della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (COSP19), in programma presso la sede delle Nazioni Unite di New York dal 9 all'11 giugno 2026. La delegazione sammarinese è composta da S.E. Damiano Beleffi, Ambasciatore Permanente della Repubblica di San Marino presso le Nazioni Unite, Natascia Bartolini, Ministro Plenipotenziario presso la Rappresentanza Permanente della Repubblica di San Marino alle Nazioni Unite, e Patrizia Gallo, Presidente della Commissione Sammarinese per l'Attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CSD ONU). Saranno inoltre presenti tre rappresentanti dell'Associazione Sammarinese Attivamente, a conferma del valore della partecipazione della società civile e delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità, principio fondante della Convenzione ONU. I lavori della Conferenza sono stati aperti dalla Presidente della Commissione sui Diritti delle Persone con Disabilità Sig.ra Miyeon Kim a cui ha fatto seguito l’intervento della Relatrice Speciale sulla Disabilità Sig.ra Heba Hagrasse e da altri esponenti della società civile. Dopo di che si è aperto il Dibattito Generale e a seguire si svolgeranno nei prossimi giorni le tavole rotonde ministeriali e numerosi eventi collaterali dedicati allo sviluppo di politiche inclusive e allo scambio di esperienze tra gli Stati Parte. L'edizione 2026 della Conferenza si svolge in un momento particolarmente significativo, a quasi vent'anni dall'adozione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ed è dedicata al tema generale: "CRPD at 20: celebrare e consolidare i risultati raggiunti e delineare la prossima fase di attuazione della Convenzione in un mondo in continua evoluzione." La delegazione della Repubblica di San Marino seguirà con particolare attenzione i lavori delle tre tavole rotonde tematiche dedicate a: la costruzione di un mondo libero dallo sfruttamento, dalla violenza e dagli abusi nei confronti di tutte le persone con disabilità; il rafforzamento dei sistemi di cura e di sostegno per promuovere l'autodeterminazione, l'autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità; il passaggio dalla partecipazione alla piena rappresentanza, attraverso il rafforzamento dell'impegno civico accessibile, della leadership e della partecipazione alla vita politica e pubblica. Particolare attenzione sarà inoltre dedicata ai numerosi side event, occasione di confronto con governi, agenzie delle Nazioni Unite, istituzioni nazionali per i diritti umani, organizzazioni internazionali e associazioni delle persone con disabilità, dai quali potranno emergere esperienze innovative e buone pratiche utili anche al percorso di sviluppo delle politiche inclusive nella Repubblica di San Marino. La partecipazione alla COSP19 rappresenta un'importante opportunità per rafforzare il dialogo internazionale, condividere il percorso intrapreso dalla Repubblica di San Marino nell'attuazione della Convenzione ONU e riportare nel Paese nuove esperienze e strumenti capaci di contribuire all'ulteriore promozione dei diritti, della partecipazione e dell'inclusione delle persone con disabilità.



c.s. CSD Onu San Marino









