20 maggio: Giornata Internazionale delle Api

20 maggio: Giornata Internazionale delle Api.

Giovedì 20 maggio 2021, Giornata Internazionale delle Api, presso Casa Fabrica di Montecchio, a partire dalle ore 17,30 sarà presentato il progetto di “Bio-Parco Apistico”, già messo a punto dalla Cooperativa Apicoltori Sammarinesi. La presentazione, che sarà effettuata da Marco Valentini, esperto di Bio-Parco per la conservazione dell’Apis Mellifera Ligustica, costituisce il primo passo verso la realizzazione, a San Marino, di uno spazio riservato alla conservazione, protezione e valorizzazione della Ligustica e del mondo delle api, insetti indispensabili alla sopravvivenza del nostro ecosistema. Con l’evento si intende anche perseguire lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza degli impollinatori e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile, così come hanno inteso fare nel 2017 le Nazioni Unite che hanno dichiarato il 20 maggio di ogni anno “Giornata Internazionale delle Api”, legandola alla nascita di uno dei precursori dell’apicoltura razionale, lo sloveno Anton Jansa (1734-1773). Partner del progetto di Bio-Parco sono appunto Cooperativa Apicoltori Sammarinesi, Consorzio Terra di San Marino e Soroptimist Single Club, che condividono l’idea che la realizzazione di un Bio-Parco possa offrire opportunità di varia natura, a partire dallo studio e dalla conoscenza sul piano scientifico e didattico dell’Ape mellifera, alla valorizzazione paesaggistica del luogo scelto, alla fruizione dello stesso dal punto di vista turistico e culturale. Per il Soroptimist inoltre le precedenti conferenze on line dedicate ad Api e Apicoltura e l’evento in oggetto si inseriscono nell’ambito delle iniziative intese a celebrare il Centenario del Soroptimist International che, nato in California nel 1921, si è distinto fin dai suoi primi atti con una battaglia in difesa dell’ambiente. Interverranno il Segretario di Stato al Territorio e Ambiente, Stefano Canti, le Presidenti di Soroptimist Club, Laura Rossi, e di Cooperativa Apicoltori, Melissa Marzi, nonché Tonino Ceccoli, dirigente Ufficio Gestione Risorse Agrarie e Ambientali, che ha effettuato un’analisi dettagliata delle possibili aree da destinare a Parco. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato ad altra data.



I più letti della settimana: