2° SERATA DI STUDI POLITICI di RETE: “Postdemocrazia: genealogia e critica di un concetto" (prof. A. Simoncini)

2° SERATA DI STUDI POLITICI di RETE: “Postdemocrazia: genealogia e critica di un concetto" (prof. A. Simoncini).

Secondo appuntamento alle serate di approfondimento politico rivolte alla cittadinanza organizzate da RETE. Questo venerdì il professor Alessandro Simoncini, docente di filosofia politica all’Università per Stranieri di Perugia, analizzerà la genealogia del concetto di postdemocrazia e illustrerà alcuni modi con cui nel dibattito politico contemporaneo questo concetto viene utilizzato per mostrare come la tenuta delle istituzioni e delle regole formali della democrazia si accompagnino all’erosione progressiva della sua sostanza. L’intervento prevede un dibattito aperto sul modo in cui la democrazia viene analizzata nel pensiero politico e sulle forme che assume nella contemporaneità. Una conversazione aperta quindi, con ampio spazio agli interventi durante la quale il professore sammarinese faciliterà la comprensione di passaggi storici e dinamiche politiche che stanno determinando la crisi delle democrazie occidentali. L’appuntamento è per le 21 nella sede di RETE in via Trasmundo da Fano 4 a Murata.

Alessandro Simoncini classe 1968, vive a San Marino e insegna filosofia politica all’Università per Stranieri di Perugia. Tra le sue recenti pubblicazioni: Reinventare l’Italia. La cultura italiana tra Resistenza e Ricostruzione (2026); Neoliberalismo, neo-populismo, neo-autoritarismo. Nuova personalità autoritaria e collasso della democrazia, in M. Pezzella (a cura di), Sulla nuova personalità autoritaria (2025); Società della merce, spettacolo e biopolitica neoliberale (2022); Democrazia senza futuro? Scenari dall’interregno postdemocratico (2018); Populism and neoliberalism. Notes on the morphology of a “perverse alliance”, in “Interdisciplinary Political Studies”, 2, 2021.

C.s. - Rete

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