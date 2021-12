20° anniversario di relazioni diplomatiche tra San Marino e la Corea

Celebrato oggi in Repubblica il 20° anniversario delle relazioni diplomatiche tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Corea, alla presenza dell’Ambasciatore della Repubblica di Corea presso San Marino, Kwon Hee-seog accompagnato da una delegazione politico-diplomatica e da rappresentanti del mondo economico coreano. L’Ambasciata coreana ha fortemente caldeggiato la celebrazione di tale anniversario, a conferma di un rapporto fervido e vivace e della volontà di rafforzare ulteriormente la collaborazione a tutti i livelli. Accolto in Udienza ufficiale a Palazzo Pubblico dagli Ecc.mi Capitani Reggenti, Francesco Mussoni e Giacomo Simoncini, e presentato Loro dal Segretario di Stato per gli Affari Esteri Luca Beccari, l’Ambasciatore coreano e la delegazione al seguito sono stati poi ricevuti a Palazzo Begni dallo stesso responsabile della politica estera per un colloquio, incentrato sul potenziamento delle relazioni bilaterali e multilaterali. Il Segretario di Stato Beccari ha reso noto del recente potenziamento dell’organico diplomatico e consolare accreditato in Corea e della volontà di addivenire a scambi e intese negli ambiti del turismo, dello sviluppo tecnologico e digitale, dell’educazione, della cultura e degli investimenti. Da parte del diplomatico del paese del Sud-est asiatico è stata confermata pienamente la volontà del governo coreano di fortificare le relazioni nei settori evidenziati anche dal Segretario di Stato Beccari, oltre all’ambito multilaterale, nel quale vi è un’intensa cooperazione. A seguire si è tenuto un tavolo di confronto allargato, alla presenza del Segretario di Stato per l’Industria Fabio Righi e di rappresentanti dell’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese e dell’Agenzia per lo Sviluppo – Camera di Commercio; al centro dell’incontro, le opportunità di sviluppo economico di reciproco interesse, con particolare riferimento ad un percorso di progressiva attrazione degli investimenti coreani in Repubblica. “Per la Repubblica è di preminente necessità favorire gli imprenditori ad operare sui mercati esteri – ha affermato Beccari in merito all’importanza di questo incontro nell’incoraggiare la cooperazione economica tra i due Paesi – per cogliere le trasformazioni e le opportunità, aumentare la competitività, l’innovazione e la crescita economica sammarinese.”

Cs Segreteria Esteri

