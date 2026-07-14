20° Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp

L’Associazione di Amicizia San Marino – Cina è entusiasta di annunciare che lunedì 13 luglio sono iniziate le attività della ventesima edizione dello Shanghai International Youth Interactive Friendship Camp, il Campus Interattivo Internazionale per l'amicizia fra i giovani che, dal 12 al 22 luglio 2026, riunisce nella metropoli cinese ragazzi e insegnanti provenienti da 16 paesi nel mondo. Anche quest'anno l'Associazione di Amicizia San Marino Cina, su invito dell'Associazione di Amicizia con i Popoli Stranieri di Shanghai e della Federazione Giovanile di Shanghai, ha messo a disposizione n. 6 borse di studio-viaggio, riservate a un insegnante e a cinque studenti di età compresa fra i 14 e i 18 anni, riconoscendo un contributo per le spese del viaggio ad ogni partecipante in ricordo del Nostro Fondatore Gian Franco Terenzi, permettendo così anche quest'anno a una delegazione sammarinese di prendere parte all'iniziativa. Con il tema “Lo spirito della gioventù per un futuro condiviso”, il Camp ha da sempre svolto un ruolo attivo nella comprensione reciproca ed amicizia tra adolescenti di tutto il mondo. Nato vent'anni fa, il Campus ha coinvolto finora complessivamente circa 1.918 fra studenti e insegnanti, provenienti da 70 Paesi e regioni dei cinque continenti, confermandosi come uno dei principali punti di incontro internazionale per lo scambio culturale fra le nuove generazioni. Durante il soggiorno, Carolina, Irene, Niccolò, Stella, William e l’insegnante Elisa Felici avranno l'opportunità di visitare Shanghai e i suoi siti di interesse storico e culturale, di prendere parte a eventi legati alla tradizione popolare cinese e a diverse attività culturali, oltre a seguire un breve corso introduttivo di lingua cinese. L’evento è stato Patrocinato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri e dalla Segreteria di Stato per l'Istruzione della Repubblica di San Marino, e sostenuto con la fornitura di materiale dalla Segreteria di Stato Turismo per promuovere la Repubblica di San Marino nel Mini Expo che verrà allestito durante il Camp. L'Associazione di Amicizia San Marino Cina rinnova il proprio impegno nel favorire i legami di amicizia e la reciproca conoscenza tra i giovani sammarinesi e cinesi, in un percorso condiviso di dialogo, collaborazione e costruzione del futuro, sempre con il coinvolgimento delle Istituzioni Sammarinesi.









