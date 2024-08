2004-2024 Ricordiamo Beslan

A Beslan quest'anno ricorre il ventennale dalla stage e la nostra Repubblica mai ha scordato la strage tanto che abbiamo una statua che ricorda quel tragico momento. Durante la commemorazione del ventennale la nostra Repubblica sarà presente con una delegazione molto particolare composta da due artisti: Monica Moroni (flautista internazionale) e Renzo Jarno Vandi (scultore). Particolare non solo perchè sono artisti ma perchè creeranno un momento importate durante la commemorazione. In quei giorni ci sarà l’inaugurazione della statua ”L’urlo di Beslan”, accompagnata dal suono del flauto di Monica Moroni. La statua è uguale a quella che abbiamo in Repubblica poichè Vandi ha regalato i calchi a Beslan. Il tutto avverrà nel giardino della scuola di Beslan nel centro della tragedia. Sarà un momento altamente emozionante che lanciarà un grande ponte tra la nostra Repubbica e Beslan per la pace e contro gli attentati terroristici nel mondo.