2013-2023: 10 anni a servizio di Padre Marcellino

Era il 2013 quando si pensò di dare una forma giuridica riconosciuta alla grande famiglia al servizio di Padre Marcellino, delle opere e dei suoi progetti nella missione a Lubumbashi nella Repubblica Democratica del Congo, e così un gruppo di sammarinesi con il pensiero a Marco Casali scomparso prematuramente poco tempo prima, costituirono l'Associazione Amici di Padre Marcellino, un ponte tra il Titano e la Repubblica Democratica del Congo per affrontare le esigenze ed i bisogni della missione Les Buissonnets di Padre Marcellino. Un compleanno importante, festeggiato in Udienza dagli eccellentissimi Capitani Reggenti: Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta non hanno fatto mancare il loro prezioso apprezzamento ed i complimenti per l'impegno, ci hanno invitato a proseguire in ciò che stiamo facendo perché celebra il valore del nostro concittadino che anche se nelle vesti di un semplice frate si è distinto a livello internazionale per opere di grande valore. Si dimostra anche quanto di grande ha saputo costruire nel tempo il cuore e la generosità della Repubblica di San Marino e della sua popolazione.

Per celebrare questa ricorrenza il Direttivo dell'associazione si è dato una serie di obiettivi che vuole condividere con tutte le persone che ci seguono: monitoraggio delle attività in corso: tramite i collegamenti con i responsabili direttamente dalle missioni di Lubumbashi continua il monitoraggio delle strutture già avviate: - le scuole, nei diversi gradi dalla materna alla secondaria, in cui viene garantita istruzione a circa 2000 studenti iscritti; - l'ospedale nel quale fra le tante prestazioni sanitarie fornite è di grande orgoglio sapere che nel 2022 si è assistito a quasi 600 parti; - l'impianto fotovoltaico in piena attività, che fornisce energia a tutta la missione ed ai servizi collegati. Completamento nuova scuola: report periodici ci mostrano l'avanzamento dei lavori di della nuova scuola con annessi gli alloggi, la chiesa ed i servizi, una scuola in parte finita e già operativa. Mantenere vivo il nome di Padre Marcellino in repubblica: sono avviati contatti per dedicare a lui un luogo ed un monumento, coinvolgendo in questo progetto la Giunta di Castello di Borgo Maggiore e gli studenti iscritti alla facoltà di Design dell'Università di San Marino; si vuole proporre un'emissione filatelica dedicata ed infine raccogliere oggetti, immagini, documenti e manoscritti che ci ha lasciato il nostro Leone d'Africa Padre Marcellino, oggetti che meritano di essere mostrati e condivisi con tutta la popolazione della nostra repubblica e quanti l hanno conosciuto o semplicemente sentito parlare di lui.

Cs Il Presidente John Bianchi