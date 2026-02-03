2025: turismo da record, crescono gli arrivi e gli incassi delle attività

Il settore turistico sammarinese archivia un anno di successi, segnato dal superamento della soglia storica dei 2,1 milioni di visitatori (mai così dal 2008) e da una crescita costante della capacità ricettiva e dei consumi legati al comparto. I dati dell’Ufficio Statistica confermano la tendenza positiva della Repubblica come destinazione d’eccellenza: nel 2025 l'afflusso turistico ha raggiunto quota 2.110.236 visitatori, segnando un incremento di oltre 40.000 unità (+1,97%) rispetto all'anno precedente. Il dinamismo del settore è testimoniato dal rafforzamento dell'offerta ricettiva. Da un lato servono nuovi hotel e prosegue l’impegno per aumentare l’offerta ricettiva di qualità, dall’altra esplode il mondo dei B&B che garantiscono charme a coppie e famiglie e sono spesso la scelta di chi resta sul Titano per più giorni. I posti letto sono 2.193, con un incremento del 5,60% rispetto al 2024, un risultato reso possibile dall'aumento del numero delle camere disponibili adl "Welcome Hotel" e dall'apertura di 5 nuovi Bed & Breakfast, a conferma di un ecosistema dell'accoglienza in continua espansione. Consumi in forte aumento e impatto economico del turismo sempre più rilevante sul territorio come certificato da anni dal Fondo Monetario Internazionale. L'efficacia delle strategie di promozione si riflette direttamente sull'economia reale ed è confermata dall’analisi dei dati relativi alla San Marino Card (SMAC) nel Centro Storico, dati che evidenziano una crescita significativa della spesa: il settore ricettivo (hotel e ristoranti) ha registrato un volume d'affari di 19,7 milioni di euro, con un aumento del 4,41% sul 2024 e uno straordinario +38,42% rispetto al 2019 mentre il comparto del commercio ha raggiunto i 59,7 milioni di euro, crescendo del 3,30% nell'ultimo anno e del 37% rispetto ai livelli pre-pandemia (2019). Complessivamente, il volume transato SMAC nel cuore della Repubblica ha sfiorato gli 80 milioni di euro, con un incremento del 3,57% sull'anno precedente. San Marino continua a esercitare un forte richiamo sui mercati esteri. Gli arrivi stranieri nelle strutture alberghiere hanno fatto registrare un segno positivo del 3,33%. Se l'Italia rimane il mercato di riferimento (52,64% degli arrivi), cresce il peso di nazioni come la Germania (8,10%), seguita dai mercati europei (Olanda, Gran Bretagna e Francia). Crescono gli arrivi da oltre continente a conferma del valore della promozione turistica in fiere e contesti prestigiosi quali l’Expo. Il gettito derivante dalla tassa di soggiorno raggiunge nel 2025 la cifra di 404.289 euro, confermando la capacità del sistema sammarinese di generare risorse da reinvestire per la valorizzazione del patrimonio turistico e culturale. La conferenza stampa della Segreteria di Stato si è rivelata utile anche per presentare il palinsesto degli eventi 2026 della Segreteria di Stato per il Turismo e dell’Ufficio del Turismo. Un palinsesto particolarmente ricco con quasi 100 eventi di diverse tipologie e destinate ad ogni categoria di pubblico e turisti. Un corollario di proposte quanto mai esteso e variegato che abbraccia musica, sport, cinema e teatro, attività outdoor, senza trascurare la proficua sinergia con i Castelli della Repubblica di San Marino, le associazioni del territorio e l’organizzazione di prestigiosi Convegni, tra cui Next Tourism in programma il prossimo giugno con un proposito ambizioso: San Marino come crocevia strategico per il dialogo sugli investimenti turistici. Tra gli eventi di punta è confermato il “San Marino Song Contest” (il 6 marzo la finalissima) che richiama in territorio artisti e pubblico e garantisce un prezioso ritorno di immagine; poi “il Festival della Magia” ed “Energika” che portano pubblico negli spazi verdi e puntano sul turismo dell’outdoor, Borgo Divino, il format nato con il coinvolgimento dell’Associazione dei Borghi più Belli d’Italia, San Marino Game Convention, Rapublic per i più giovani. Tornano a San Marino la “1000 miglia” e il “Gran Premio Nuvolari” oltre a tantissimi altri raduni automobilistici e motociclistici. Numerosi gli eventi musicali: le “3 serate di emozioni” in collaborazione con il Maestro Dino Gnassi e la San Marino Concert Band diventeranno 6 mentre viene confermato “San Marino Goodbye” per gli amanti della tradizione romagnola, pronta un’altra edizione dell’evento benefico organizzato direttamente dalla Segreteria di Stato a favore dei bambini a settembre, il Symbol Remember, Alba sul Monte e tantissimi eventi musicali, molti dei quali ancora in via di definizione. Tra gli eventi di punta dell’estate lo “SMIAF”, “il San Marino Comics”, non mancheranno le rievocazioni storiche, il Natale delle Meraviglie naturalmente resta l’evento di punta dell’inverno. E’ ancora tempo di “Buone Nove” nove occasioni per valorizzare San Marino grazie all’arte urbana e al contributo di artisti locali di fama internazionale. Tra le novità del palinsesto: “Sabati dell’artigiano” in collaborazione con Unas. Attenzione particolare a cinema e al teatro con la prima edizione del “Premio Internazionale Alberto Sordi” il 14 marzo, “Locomix”- Concorso per comici emergenti il 18 aprile. Spazio al turismo spirituale e religioso, con numerosi eventi celebrativi del Santo Marino e, quest’anno degli 800 anni dalla morte di San Francesco. Internazionali di Tennis, Rallylegend e Gran Premio di San Marino di MotoGp restano gli eventi sportivi di punta ma il calendario prevede numerose altre iniziative in sinergia con la Segreteria di Stato per lo Sport e le Federazioni sammarinesi. Importante il sostegno alle iniziative nei Castelli periferici: sagre ed eventi locali a Acquaviva, Chiesanuova e Serravalle, Chiringuito Faetano, Castellaccio Vibra Musica a Fiorentino e Montegiardino by night. Nel Castello più piccolo di San Marino confermati anche Artistincasa a settembre e il tradizionale Presepe Vivente a Natale.

