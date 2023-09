204 firme per parlare con la politica dei disagi generati dalla presenza di una cartiera nel centro abitato

204 firme per parlare con la politica dei disagi generati dalla presenza di una cartiera nel centro abitato.

204 persone hanno firmato una istanza inviata a tutti i Partiti e Movimenti Politici presenti a San Marino chiedendo un incontro con la Direzione e il Gruppo Consigliare di ciascuno per esporre, per l’ennesima volta, i disagi che subiscono a causa della presenza della Cartiera Ciacci nel centro abitato di Gualdicciolo e chiedere di affrontare in maniera risolutiva questa annosa questione. Questo il tenore dell’istanza: “Noi sottoscritti, cittadini residenti, rappresentanti di un numeroso gruppo di cittadini attenti e sensibili alle questioni legate alla tutela dell’ambiente e alla vivibilità, determinati a difendere il territorio, ci rivolgiamo alla politica e a chi si occupa del Paese, per chiedere con determinazione l’impegno a risolvere i problemi quotidiani da anni causati dall’insediamento dell’azienda Cartiera Ciacci dentro la zona residenziale di Gualdicciolo. Crediamo che sia giunto il momento di prevedere lo spostamento dell’azienda Cartiera Ciacci, una attività in forte conflitto con la vita del Paese! Infatti il contesto residenziale caratterizza urbanisticamente la zona e la stessa Cartiera Ciacci è insediata in una zona residenziale (come da attuale P.R.G.).

Di conseguenza sono anni che solleviamo in tutti i modi il problema dei disagi subiti, come il rumore, che di notte in particolare disturba il sonno e il cattivo odore che impesta l’aria, o di quelli temuti visto la richiesta dell’azienda prima di un cogeneratore, poi di un termovalorizzatore, entrambi da installare nel centro abitato. Siamo stanchi di questi continui disagi, che non troveranno mai soluzione finché la Cartiera Ciacci rimarrà all’interno del centro abitato! La zona in questione è residenziale, ci vive la gente, ci sono attività commerciali, c’è un paese e deve rimanere residenziale: chiediamo che il nuovo P.R.G. preveda un miglioramento della zona centrale e di tutto il paese di Gualdicciolo, attraverso quelle strutture necessarie alla vivibilità dei cittadini residenti, incompatibili con insediamenti industriali, per i quali esistono già zone a loro destinate. Infine chiediamo alla politica tutta e ai vari responsabili, che devono occuparsi del bene comune, di rispettare il benessere, la salute e l’ambiente in tutti i suoi aspetti, prendendo posizioni chiare a tutela del Paese e dei suoi Cittadini!” ALCUNI INCONTRI SI SONO GIA’ SVOLTI E DEL LORO ESITO TERREMO INFORMATA LA POPOLAZIONE.

