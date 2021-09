21 settembre: Soroptimist International compie 100 anni

21 settembre: Soroptimist International compie 100 anni.

La Giornata Internazionale della Pace è una data importante per il Soroptimist International, che quest’anno celebra i suoi 100 anni di vita (1921-2021). Una data significativa per un’organizzazione che si è ispirata da sempre nella sua azione ai valori della pace e della solidarietà, che si è adoperata per la difesa dei diritti e dell’ambiente. Nei 100 anni della loro storia le donne soroptimiste di tutto il mondo hanno costantemente costruito ponti di pace e amicizia, lavorando insieme per migliorare la condizione di vita di altre donne e ragazze, costruendo opportunità favorevoli alla loro emancipazione. Nel Centenario di Fondazione Soroptimist, il Club di San Marino, aderendo all’invito del Soroptimist Europa (SIE) Planting trees for a brilliant future (Piantare alberi per un brillante futuro), celebra la ricorrenza con la piantumazione di un albero (un Carpino, Carpinus betulus) e con la posa di una pietra, collocati nel Giardino dei Liburni, nel cuore del centro storico di San Marino Città. Un gesto con cui si accresce il numero degli “alberi della pace” che il Soroptimist Single Club San Marino, dal 2006 al 2015, anno per anno, ha voluto in ogni Castello della Repubblica di San Marino, incontrando sempre la collaborazione di Ufficio Gestione Risorse Agrarie Ambientali (Ugraa) e Azienda Lavori Pubblici (Aaslp), che ringrazia sentitamente. Difendere, curare e piantare alberi appartiene alla tradizione del Soroptimist, che dal lontano 1921 ha coltivato e sostenuto il tema ambientale ininterrottamente, ad ogni latitudine: il nostro gesto consente perciò di riallacciarsi a quella tradizione, di proseguire con quell’impegno in segno di continuità e a celebrazione di un percorso associativo in difesa dell’ambiente, della pace, dei diritti. La cerimonia, che si terrà martedì 21 settembre alle ore 17, sarà accompagnata dall’accensione delle candele, un rito augurale Soroptimist che ogni club è invitato ad effettuare appunto dal 21 settembre al 2 ottobre.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: