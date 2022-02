23 febbraio: serata pubblica tenuta da Riccardo Prati e intitolata "Una vita in viaggio".

Mercoledì 23 febbraio alle ore 21 presso la Sala Conferenze del Centro Sociale di Dogana si svolgerà una serata pubblica e gratuita tenuta da Riccardo Prati e intitolata "Una vita in viaggio".

Riccardo Prati è riuscito a realizzare il suo sogno di bambino di fare dei viaggi la sua vita e così è riuscito a viaggiare e conoscere oltre 120 Paesi. Dalla fine degli anni ’80 è coordinatore di “Avventure nel mondo” e recentemente ha pubblicato il libro “Una vita in viaggio” dove raccoglie il meglio di 35 anni di viaggi: i racconti di grandi overland in moto, di trekking in zone remote, di viaggi umanitari e aneddoti di viaggi di gruppo che ha accompagnato. Nel corso della serata saranno presentate, proiettate e commentate le fotografie relative al viaggio in America, la “Panamericana” in moto: 8 mesi di viaggio in solitaria dall’estremo nord del Canada alla Patagonia e sarà presentato il libro “Una vita in viaggio”. Ampio spazio verrà dato alle domande e al confronto con il pubblico Per partecipare alla serata occcorre prenotarsi al Centro Sociale di Dogana (tel. n. 0549 885518) in considerazione dei posti limitati; occorre inoltre essere muniti di uno dei documenti previsti dall’art. 5 del decreto legge n. 6 del 2022 e di mascherina FFP2

cs Filippo Mularoni Operatore Culturale - Responsabile Centro Sociale Dogana