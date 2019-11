23° giornata della Colletta Alimentare, il Vescovo celebra messa per tutti i volontari Questa sera alle 21.00 a Borgo Maggiore

Un grande gesto di carità per dar da mangiare a 1,5 milioni di persone ogni giorno che da oltre 20 anni è presente anche a San Marino per fornire derrate alimentari alla Caritas sammarinese, quest’anno sarà preceduto da un importante evento. Il Vescovo Mons. Andrea Turazzi desidera esprimere la sua grande vicinanza alla iniziativa celebrando una Messa per tutti i volontari e gli amici della Colletta Alimentare questa sera alle ore 21,00 nella Chiesa parrocchiale di Borgo Maggiore. Sarà l’occasione per tutti di approfondire il giudizio che Papa Francesco ha dato per la 3° giornata mondiale per i poveri: “I poveri hanno bisogno delle nostre mani per essere risollevati, dei nostri cuori per sentire di nuovo il calore dell’affetto, della nostra presenza per superare la solitudine. Hanno bisogno si amore, semplicemente.”



