23°Festival internazionale della magia

Lo staff del Festival internazionale della magia di San Marino ha fissato la data della prossima edizione che si terrà nei giorni 11/12/13 marzo 2022. La manifestazione ideata e diretta dall'illusionista Gabriel si svolge con il patrocinio della Segreteria di Stato per il turismo di San Marino e per tre giorni coinvolge l'intera Repubblica. "Stiamo preparando un'edizione veramente speciale " dicono gli organizzatori "c'è tanto desiderio di divertimento di svago e anche necessità di evadere un po' dalla realtà, nulla meglio della magia dunque per risvegliare il bambino che è in noi". Tanti gli artisti e tantissime le novità in arrivo che sarà possibile seguire attraverso i social della manifestazione. Nel frattempo continuano le dirette streaming con i nomi più altisonanti della magia internazionale e non solo, infatti vengono trattati anche argomenti scientifici, e di interesse generale, sulla pagina Facebook e canale YouTube del Festival della magia . Per chi aveva già acquistato il biglietto dell'edizione 2020 e intenderà usufruirne per l'edizione 2022 è sufficiente manifestarne l'intenzione via mail a : magicstaff@ymail.com.

Cs Festival della Magia