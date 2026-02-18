25 anni di Nuove Idee e Nuove Imprese: un’indagine dell’Alma Mater fotografa il dinamismo e la crescita delle aziende partecipanti alla Business Plan Competition

Sarà un’edizione speciale quella del 25° di Nuove Idee Nuove Imprese, promossa dall’omonima associazione impegnata da un quarto di secolo nel generare cultura d’impresa fra coloro, giovani e meno giovani, che hanno in mente una nuova azienda innovativa.

I NUMERI DI 25 ANNI A SERVIZIO DELLE IDEE D’IMPRESA

In 25 anni, oltre 4.900 i partecipanti, con 1.897 idee di business. 469 i business plan presentati, 143 le aziende avviate e premi distribuiti per 693.000 euro.

“Per il 2026 stiamo preparando un programma ancor più efficace nel sostegno alle startup che si iscriveranno – spiega Maurizio Focchi, Presidente dell’Associazione Nuove Idee Nuove Imprese – In Romagna e nella Repubblica di San Marino c’è vivacità di idee e il nostro compito sarà sempre quello di associarle alla conoscenza, alla competenza e alla consapevolezza che una buona idea va verificata sul campo, senza paura di sbagliare. Creare un’impresa è esperienza formativa fondamentale. Noi siamo al servizio di questa convinzione, insieme a istituzioni, università e aziende sponsor che comprendono quanto sia strategico costruire sul territorio un vivaio di imprenditori. A breve annunceremo un evento di apertura di un anno così significativo”.

UNA STORIA DI SUCCESSI NELL’INDAGINE DELL’ALMA MATER

Il team di ricerca del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università di Bologna, composto da Paola Giuri, Professoressa di Management dell’Università di Bologna, e Mohammad Hawily, Dottorando in Management e Imprenditorialità, ha fotografato con una ricerca l’evoluzione delle startup e l’impatto che la partecipazione al concorso ha avuto su di esse. 119 le aziende interrogate con tasso di risposta al 68%.

Le risposte delle startup nate con Nuove Idee Nuove Imprese

44% si dichiara in fase di espansione

57% è impegnato in attività internazionali

40,3% ha raccolto fra 60mila e 1.000.000 di euro di finanziamento, 9,7% ha raccolto oltre un milione di euro di finanziamento

89,3% fino a 10 dipendenti

67,1% fattura fino a 200mila euro, 28,6% fra 200mila e un milione di euro, 4,3% fattura oltre 5 milioni di euro

75% attribuisce al concorso l’aumento della fiducia imprenditoriale

L’analisi – commentano Paola Giuri e Mohammad Hawily - conferma l’impatto positivo del concorso nel favorire la nascita e la crescita di nuove realtà imprenditoriali. La Business Plan Competition è un acceleratore di competenze, relazioni e opportunità. Nuove Idee Nuove Imprese è un’iniziativa strategica per sostenere la cultura imprenditoriale e l’innovazione, genera impatti reali sull’ecosistema e accompagna gli imprenditori in una fase cruciale del loro percorso. È fondamentale il contributo di istituzioni e università nei percorsi di mentorship, innovation e accesso al mercato”.

SOCI - Il concorso Nuove Idee Nuove Imprese è realizzato grazie al sostegno economico, tecnico-scientifico, logistico ed organizzativo dei Soci: Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini, Confindustria Romagna, Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese, Uni.Rimini SpA – Società Consortile per l’Università nel riminese, SUMS Società Unione Mutuo Soccorso della Repubblica di San Marino, Università degli Studi della Repubblica di San Marino, Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Camera di Commercio della Repubblica di San Marino, San Marino Innovation.

PARTNER E SPONSOR – Rivierabanca, Deloitte & Touche SpA, Gruppo SGR, Fom Industrie, Studio Skema, Nemeni Teneri Capital SG, Crédit Agricole Italia e Linea Sterile.

IN COLLABORAZIONE CON: Dipartimento di Scienze Aziendali Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Cesenalab, Romagna Tech, Arte-Er, Tecnopolo Rimini, Prospectra, Fattor Comune.

