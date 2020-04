25 aprile: il Comites invita ad appendere il tricolore

Il Comites San Marino invita tutti i concittadini a mettere il tricolore fuori casa in segno di solidarietà nazionale in tempo di covid-19 che impedisce di dare il giusto riconoscimento agli uomini che hanno fatto la storia per noi Questo giorno importante per ricordare chi ha dato la sua vita per noi , per la nostra libertà di parola e pensiero, che ci permette oggi di esprimerci liberamente e scegliere. I nazifascisti non potranno tornare e dobbiamo insegnare anche alle future generazioni che cosa sono stati in grado di fare queste bestie - umane. Il COMITES ringrazia per il loro sacrificio e si prostra in religioso silenzio al cospetto di tutti questi eroi . Il presidente del COMITES Diego Renzi