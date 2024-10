25° anniversario dell’Agenzia per lo Sviluppo Economico – Camera di Commercio

In occasione del 25° anniversario, Camera di Commercio – Agenzia per lo Sviluppo Economico organizza per lunedì 7 ottobre p.v., dalle ore 11.15 alle 13.00, presso il Teatro Titano, un evento alla presenza di tutti gli attori della nostra società, non solo per celebrare un traguardo nella crescita di questa importante istituzione, ma anche per riflettere insieme sulle sfide e le opportunità affrontate dal nostro Paese nell’ultimo quarto di secolo. È opportuno ricordare infatti la specificità di ASE-CC, nata nel 1999 come Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo dell’Economia, con una compagine societaria assai composita dove, sin dall’inizio, l’Eccellentissima Camera ha rappresentato il socio di maggioranza con il 51% e l’ANIS il secondo con il 41%. Agli altri azionisti, OSLA e UNAS, nel 2001 si sono aggiunti USC, USOT, BSM, CARISP e UNIRSM e nel 2008 BAC e Banca CIS (oggi SGA). Non è retorica dunque dire che l’Agenzia, al di là del suo nome mutato più volte negli anni, è veramente la “casa di tutti”. Facile comprendere come non sia stato facile rispondere negli anni, a fronte di un contesto interno ma anche internazionale non sempre facile, alle esigenze e istanze di una moltitudine così variegata di attori. Oggi - sottolinea il Direttore Generale Denis Cecchetti - voglio ricordare che la struttura ha tre anime e una grande ambizione. Le tre anime sono date dai tre ambiti principali di operatività: Camera di Commercio, Agenzia per la Promozione degli Investimenti e Agenzia per il Commercio Internazionale, con le conseguenti funzioni, da quelle tipicamente camerali, a quelle di supporto all’internazionalizzazione e di attrazione di imprese e investimenti. Un’operatività che si è arricchita con il Segretariato Generale Expo, interno alla struttura, la funzione di Ente nazionale di Accreditamento ed una propria Academy. Con uno staff complessivo di 11 persone. L’ambizione della struttura – tiene a ricordare sempre Cecchetti - è quella di assolvere appieno alle funzioni sopra descritte e sintetizzate nello Statuto quando la definisce “lo strumento delle politiche statuali in tema di promozione della Repubblica di San Marino all’estero, di attrazione di investimenti diretti esteri e di accompagnamento dell’impresa nell’avvio dell’attività in territorio e di assistenza al suo sviluppo nel tempo in territorio e all’estero, nonché di analisi economica a supporto delle imprese e del Paese....”. Dunque, uno strumento operativo per trasmettere una narrativa Paese condivisa, coordinata e direzionata. Durante l'evento, Sergio Barducci guiderà un’interessante riflessione prendendo spunto dagli avvenimenti principali che hanno caratterizzato il panorama internazionale, europeo e sammarinese negli ultimi 25 anni, con uno sguardo parallelo allo sviluppo e alla crescita di questa Agenzia e a come la stessa ha risposto alle mutate esigenze e richieste della comunità. Sono stati 25 anni veramente densi di grandi avvenimenti per il nostro piccolo Paese, dal consolidamento della sua presenza nei principali organismi internazionali al pieno allineamento alle migliori pratiche e standard, con le conseguenti riforme economiche e finanziare che hanno “stravolto” il sistema alla base dell’economia, alla grande attività sul fronte bilaterale fino alle sfide dettate dalle riforme sociali e da ultimo da una pandemia che ha duramente colpito la nostra comunità. Alcuni ospiti che hanno vissuto anche in prima persona le trasformazioni di questi anni verranno intervistati per condividere le loro esperienze. Il loro contributo offrirà spunti preziosi per rivivere insieme i momenti chiave della storia recente, con un occhio alle sfide che il mondo imprenditoriale ha dovuto affrontare, anche per comprendere meglio il presente e immaginare il futuro. E’ veramente responsabilità e dovere di tutti partecipare con animo costruttivo nel tracciare le linee di sviluppo economico e sociale, nella consapevolezza che oggi il motto “noti a noi ignoti agli altri” non è più perseguibile.

