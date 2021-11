25° Giornata della Colletta Alimentare: donati 14 milioni di pasti

La colletta alimentare, al suo 25esimo anno, è tornata in presenza. Non era scontato che, con la ripresa dei contagi, 140mila volontari, nel rispetto delle norme, tornassero davanti a quasi 11mila supermercati per vivere e proporre un gesto semplice ma concreto di solidarietà. “Un gesto capace di unire in un momento in cui tutto sembra volerci dividere: dalla ripresa del virus, ai contagi crescenti, all’insicurezza economica. La giornata della Colletta ci manifesta che sono i fatti, i gesti che innanzitutto educano, noi, i nostri figli, tutti, e possono realizzare autentica solidarietà e coesione sociale” ricorda Giovanni Bruno, presidente della Fondazione Banco alimentare Onlus. Quest’anno con la Colletta si sono raccolte circa 7.000 tonnellate di cibo, l’equivalente di 14 milioni di pasti* nonostante il momento particolare e i disagi dovuti al maltempo in numerose località. Quanto raccolto, insieme a quanto recuperato dal Banco Alimentare nella sua ordinaria attività durante tutto l’anno, sarà distribuito nelle prossime settimane a circa 7.600 strutture caritative che assistono oltre 1,7 milioni di persone. La colletta continua online fino al 10 dicembre su Amazon.it/bancoalimentare e sul sito https://www.colletta.bancoalimentare.it. Da domenica 28 novembre a domenica 5 dicembre 2021 la Colletta Alimentare continua anche attraverso i Buoni Spesa, da 2, 5 o 10 euro, disponibili nei supermercati aderenti all’iniziativa. Le donazioni saranno poi convertite in alimenti. “Desidero ringraziare tutti i volontari che nei punti vendita aderenti hanno donato parte del loro tempo, testimoniando gratitudine nei confronti di un gesto come la Colletta Alimentare che ha permesso loro di sentirsi protagonisti nel costruire un mondo più umano” – ha dichiarato Remo Contucci, responsabile della Colletta Alimentare a San Marino Il risultato della raccolta a San Marino è stato di 12.065 kg grazie a oltre 200 volontari in 19 punti vendita. Si ringrazia per il sostegno locale alla 25а COLLETTA ALIMENTARE a San Marino: Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino, Banca di San Marino, Banca Sammarinese d’Investimento, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Fondazione Graziana Graziani, San Marino RTV, Giorgia Boutique.

