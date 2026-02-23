26-18 giugno 2026: “Tuttavia...coloriamo i Diritti”

In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, che si celebra il 28 febbraio, le realtà che da tempo collaborano all’organizzazione di “Tuttavia...”, convocano una Conferenza Stampa per

Venerdì 27 febbraio 2026

Ore 16.30

Sede dell’Associazione Attiva-Mente

Via F. da Montebello – Gualdicciolo (RSM)

Nel corso dell’incontro verranno illustrate alcune iniziative, attraverso le quali sarà possibile destinare per intero i proventi dell’edizione 2026, dal titolo “Tuttavia...coloriamo i Diritti”, che si terrà nelle giornate del 26, 27 e 28 giugno prossimi, a enti impegnati nella tutela, nella ricerca e nel supporto alle persone con Malattie Rare e alle loro famiglie. Si tratta di una scelta chiara e consapevole, che nasce dalla volontà di coniugare diritti e solidarietà concreta. Le Malattie Rare coinvolgono milioni di persone in Europa e nel mondo, ma dietro i numeri vi sono volti, storie, bambini, genitori, percorsi complessi e spesso solitari. Contribuire alla ricerca, sostenere le famiglie, rafforzare la consapevolezza pubblica significa assumersi una responsabilità collettiva che va oltre il singolo evento. L’edizione 2026 di “Tuttavia...” si inserisce inoltre in un contesto particolarmente significativo: sarà infatti dedicata al 20° anniversario della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, adottata nel 2006 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e oggi punto di riferimento fondamentale per l’affermazione dell’autodeterminazione, dell’inclusione e della piena partecipazione delle persone con disabilità. All’interno del programma 2026 è prevista un’importante finestra di approfondimento e confronto pubblico dedicata ai contenuti e all’attuazione della Convenzione, perché parlare di diritti non può essere un esercizio teorico, ma deve tradursi in azioni concrete e verificabili. La dimensione solidale dedicata alle Malattie Rare rappresenta dunque il contributo specifico, all’interno di un quadro più ampio che unisce cultura, sport, partecipazione e diritti. In quest’ottica, domenica 28 giugno 2026 si svolgeranno due eventi centrali della raccolta fondi: la Color Run 2026 – Rare Run United e il Rare Disease Motorun, le cui rispettive pagine internet, già pressoché pronte e consultabili online ai seguenti link:

Color Run 2026 – Rare Run United https://www.attiva-mente.info/progetti/sport/color-run-2026

Rare Disease Motorun https://www.attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-2026/rare-disease-motorun

La Color Run sarà una camminata e corsa inclusiva aperta a famiglie, bambini, sportivi, persone con disabilità e a tutti coloro che vorranno partecipare a un momento di festa e consapevolezza, nel quale ogni iscrizione si tradurrà in un contributo concreto a favore della causa. Il Rare Disease Motorun, nella stessa giornata, unirà il mondo dei motociclisti a quello della solidarietà, trasformando la passione per i motori in sostegno reale alla ricerca e al supporto delle persone con Malattie Rare. Due linguaggi diversi, un unico obiettivo: dimostrare che una comunità può muoversi insieme per qualcosa di più grande. Al termine della giornata, a chiusura della manifestazione, è previsto anche un importante momento di riflessione dedicato a questo tema. All’interno del programma 2026 è inoltre già previsto, per la sera di sabato 27 giugno, uno spettacolo di rilievo, pensato come momento culturale e aggregativo di forte impatto, capace di unire intrattenimento e messaggio sociale. I dettagli saranno resi noti nelle prossime settimane, insieme al completamento del programma generale, che è ancora in fase di definizione. La home page complessiva di “Tuttavia...” 2026 verrà presentata ufficialmente in un secondo momento: questa del 28 febbraio rappresenta una prima tappa pubblica, volutamente focalizzata sulla scelta solidale e sull’impegno verso le Malattie Rare. Organizzare un’iniziativa di questa portata, accessibile, inclusiva e di qualità, richiede tuttavia risorse importanti. Per questo rivolgiamo fin d’ora un appello chiaro a imprese, sponsor, fondazioni, istituzioni, professionisti e cittadini: abbiamo bisogno di sostegni economici, partnership e collaborazioni. Sostenere “Tuttavia...coloriamo i Diritti” significa associare il proprio nome a un progetto importante, credibile e trasparente, contribuire concretamente alla tutela dei diritti e alla ricerca sulle Malattie Rare, investire in un percorso che mette al centro le persone e la loro dignità.

Per chi desiderasse sostenere fin da ora l’iniziativa: IBAN: SM88E0854009800000060146608

Home page ufficiale: https://www.attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/tuttavia-2026 Email: tuttavia2026@gmail.com

c.s. organizzazione di “Tuttavia...”













