26 le candidature presentate per la selezione del personale del Padiglione San Marino all’Expo Dubai 2020.

Il Commissario Generale di San Marino per l’Esposizione Universale 2020 Dubai informa che sono 26 le candidature pervenute per la selezione delle quattro posizioni di personale direttivo e di staff del Padiglione San Marino. In prevalenza le domande di candidature sono state presentate da donne 21 mentre gli uomini sono 5.

Ecco in dettaglio i numeri delle candidature per le varie posizioni:

Direttore di Padiglione: 5 candidati

Responsabile pubbliche relazioni, comunicazione e media: 17 candidati

Responsabile tecnico, del personale, degli accrediti e degli eventi: 17 candidati

Responsabile vendite e della vip lounge: 10 candidati

Era possibile candidarsi per più posizioni direttive e di staff. L’esame delle domande inizierà la prossima settimane e proseguirà poi con l’effettuazione delle prove di lingua inglese e con i colloqui. Il Commissario Generale si è dichiarato soddisfatto del numero di candidati che hanno partecipato alla selezione e del segnale di grande attenzione dimostrato verso l’evento Expo che si preannuncia essere il più grande evento mondiale del 2021 e che segnerà la ripresa dopo la pandemia.

