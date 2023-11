27° giornata della Colletta Alimentare, “tutti assieme abbiamo fatto un gesto concreto” In 11.800 supermercati donate circa 7.350 tonnellate di cibo in un solo giorno

27° giornata della Colletta Alimentare, “tutti assieme abbiamo fatto un gesto concreto”.



Imola, 20 novembre 2023 – Si è svolta sabato 18 in tutta Italia la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare alla quale hanno aderito 11.800 supermercati (+ 6% sul 2022) e oltre 140.000 volontari che hanno raccolto 7.350 tonnellate (+9% rispetto alla scorsa edizione) di prodotti a lunga conservazione, grazie ai tantissimi cittadini che ancora una volta, con grande generosità, hanno scelto di fare “un gesto concreto insieme”, nonostante le difficoltà che in molti stanno incontrando.

I prodotti donati, tra quelli che Banco Alimentare fa più fatica a reperire nella sua attività quotidiana di recupero delle eccedenze, nelle prossime settimane saranno distribuiti a quasi 7.600 organizzazioni partner territoriali convenzionate (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d’ascolto, unità di strada, etc..) che sostengono circa 1.700.000 persone.

“Il gesto della Colletta si è ripetuto ieri per il 27esimo anno consecutivo, senza mai interruzioni neanche durante la pandemia. Un “gesto” che porta in sé un significato capace di far sperimentare e indicare la carità come dimensione fondamentale del vivere, come presupposto per una convivenza capace di costruire una prospettiva di pace, di solidarietà e di crescita comune” - commenta Giovanni Bruno, Presidente di Fondazione Banco Alimentare. “Con la Colletta Alimentare aderiamo alla Giornata Mondiale dei Poveri indetta per oggi da Papa Francesco. Ringraziamo tutti coloro, in particolare i tantissimi giovani volontari, che con il loro sostegno, il loro impegno e il loro sacrificio hanno reso possibile il manifestarsi di una così grande condivisione e solidarietà” - conclude il Presidente.

Sono sempre di più le persone in povertà assoluta nel nostro Paese: si contano oltre 5,6 milioni di individui secondo i dati Istat sul 2022 e per l’anno in corso Banco Alimentare ad oggi registra un incremento di richieste di aiuto di oltre 50mila persone.

Ricordiamo che è ancora possibile donare la spesa online su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le varie modalità di acquisto dei prodotti e le insegne aderenti all’iniziativa è possibile consultare il sito https://www.bancoalimentare.it/colletta-alimentare/fai-la-spesa-online

La Colletta Alimentare è stata resa possibile anche grazie alla collaborazione con l’Esercito, l’Aeronautica Militare, l’Associazione Nazionale Alpini, l’Associazione Nazionale Bersaglieri, la Federazione Nazionale Italiana Società di San Vincenzo De Paoli ODV, la Cdo Opere Sociali e il Lions Club International.

Main sponsor: UnipolSai Assicurazioni, Plenitude (Eni), PwC in Italia, Coca-Cola, Terranova Partner istituzionale: Intesa Sanpaolo

RISULTATI IN EMILIA ROMAGNA

Oltre 860 tonnellate di prodotti donati in regione

Il risultato della raccolta in regione è stato di 862.256 kg (+9,2% rispetto al 2022) grazie alla disponibilità di oltre 15.000 volontari in 1.148 punti vendita. Segue il dettaglio di quanto raccolto per provincia.





“Desidero ringraziare tutti i donatori e i volontari che ci hanno aiutato a raggiungere questo importantissimo risultato, tutto a beneficio degli oltre 128.000 destinatari finali che potranno ricevere più alimenti in questo periodo pieno di difficoltà ma ormai vicino alle festività natalizie” - commenta Stefano Dalmonte, presidente del Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus. “Quasi il 10% in più di prodotti donati ci testimonia la grande generosità della gente emiliano-romagnola, sempre pronta a rispondere alle richieste di aiuto”.



Enti patrocinanti in EMILIA ROMAGNA

Regione Emilia Romagna _ Ufficio Scolastico Regionale _ Comune di Parma

Si ringrazia per il sostegno locale alla 27а COLLETTA ALIMENTARE in EMILIA ROMAGNA

Fondazione Cariparma _ Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna _ Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia “Pietro Manodori” _ Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì_ Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna _ Fondazione di Piacenza e Vigevano _ Fondazione di Vignola _ Comune di Cervia _ Comune di Fidenza _ Comune di Morciano di Romagna _ Comune di Parma _ Comune di Ravenna _ Comune di Russi _ Comune di S. Giovanni in Persiceto_ Unione Reno Galliera _ Confartigianato Federimpresa di Cesena _ Clai s.c.a. _ Conserve Italia soc. coop. agricola _ La Galvanina s.p.a.



