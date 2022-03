27° Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, a Rimini la marcia della legalità provinciale

Lunedì 21 marzo si è celebrata la 27° Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie, ricorrenza annuale di sensibilizzazione e mobilitazione in ricordo delle vittime delle mafie in Italia e nel mondo. Per l’occasione, l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della Provincia di Rimini, il Comune di Rimini, il Coordinamento provinciale di Libera, l’Istituto Einaudi – Molari e la Banda Giovanile Città di Rimini, hanno promosso una Marcia della Legalità. Un momento finalmente collettivo dove gli studenti dell’Istituto Einaudi – Molari hanno distribuito in formato cartolina alcune delle tavole sulle quali hanno lavorato, partecipando alla commemorazione di questa importante giornata. Il programma: partenza dall’Arco d’Augusto alle 9.30, di seguito camminata in centro a Rimini, con un corteo che si è snodato lungo il corso sino a piazza Cavour. Qui, dopo i saluti istituzionali sono stati letti tutti i nomi delle oltre 1000 vittime uccise per mano delle mafie.

Erano presenti e hanno letto i nomi: Erano presenti e hanno letto i nomi: Emma Petitti, presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Nadia Rossi, Consigliere Regionale Regione Emilia-Romagna, Riziero Santi, Presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad Sindaco di Rimini, Filippo Giorgetti, Sindaco di Bellaria Igea-Marina, Chiara Bellini Vice sindaca del Comune di Rimini, Giulia Corazzi, Presidente del Consiglio Comunale del Comune di Rimini, Francesco Bragagni, Assessore alla Legalità del Comune di Rimini, Filippo Sacchetti, Assessore al patrimonio del Comune di Santarcangelo di Romagna, Claudia Gabellini, Assessore alla legalità del Comune di Cattolica, Adele Ceccarelli, Assessore Scuola del Comune di Bellaria - Igea Marina, Yuri Magrini, Assessore alla Polizia Locale del Comune di Rimini, Francesca Mattei, Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Rimini, Maria Giovanna Briganti, rappresentante per la Camera di Commercio, Ivan Cecchini, responsabile Osservatorio sulla Criminalità Organizzata della provincia di Rimini, i rappresentanti dei sindacati: Isabella Pavolucci, Linda Braschi e Giuseppina Morolli, i volontari di Libera Rimini e delle associazioni giovanili riminesi, gli studenti ed insegnanti delle Scuole Medie Panzini e Igea di Bellaria Igea-Marina e gli studenti ed insegnanti dell'Istituto Einaudi-Molari di Viserba di Rimini.