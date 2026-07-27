28 luglio. Ar: “La libertà vive nella democrazia e nella responsabilità”

In un tempo in cui, in molte parti del mondo, guerre, violenze e autoritarismi continuano a mettere in discussione la libertà, la democrazia e i diritti fondamentali, la Festa della Libertà assume un significato ancora più profondo. Questa ricorrenza ci ricorda quanto questi valori non possano mai essere considerati acquisiti, ma debbano essere custoditi e rafforzati ogni giorno attraverso la partecipazione, il rispetto delle istituzioni e il senso di responsabilità. La Festa della Libertà richiama una pagina fondamentale della storia della nostra Repubblica e il ritorno al suo pieno percorso democratico. È una ricorrenza che rinnova la nostra fedeltà ai principi dello Stato di diritto, del pluralismo e della dignità della persona, valori che rappresentano il fondamento della nostra identità repubblicana e che siamo chiamati a preservare e trasmettere alle future generazioni. La storia di San Marino ci insegna che la libertà vive solo se accompagnata dalla responsabilità. Si rafforza attraverso il confronto rispettoso delle idee, la solidità delle istituzioni e la capacità di mettere il bene comune al di sopra degli interessi particolari. In questa giornata rinnoviamo il nostro impegno affinché la nostra Repubblica continui a essere un esempio di libertà, democrazia e pace, fedele alla propria storia e capace di affrontare con fiducia le sfide del futuro.

C.s. - Alleanza Riformista







