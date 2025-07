28 luglio, Festa della Libertà. La CSdL partecipa alle celebrazioni per ricordare la caduta del fascismo

Una delegazione della CSdL guidata dal Segretario Generale Enzo Merlini, parteciperà alle manifestazioni istituzionali in Piazza della Libertà in programma il 28 luglio. Anche una delegazione dell'ANPI di Rimini sarà presente. Il 28 luglio è una data da scolpire nella memoria, in quanto costituisce un passaggio storico per il nostro Paese: la caduta del fascismo nel 1943 segnò l’inizio di un lungo e difficile percorso di ricostruzione democratica e riaffermazione dei diritti fondamentali della persona e del lavoro. Con date diverse, rappresenta una ricorrenza fondamentale per tutta l'Europa. La Confederazione Sammarinese del Lavoro si riconosce pienamente, oggi come allora, nei valori della libertà, uguaglianza e fraternità, quali capisaldi di ogni democrazia. Principi promossi e conquistati con sacrificio e coraggio da generazioni che si sono opposte con determinazione a ogni forma di totalitarismo, di repressione e di negazione dei diritti civili e sindacali. "Ricordare la caduta del fascismo serve anche da monito per il presente", ha sottolineato il Segretario Generale CSdL Enzo Merlini. "In un’epoca in cui riaffiorano, sotto diverse forme, pulsioni autoritarie, discorsi impregnati di odio e tentativi di limitare le libertà personali e di organizzazione, è fondamentale rimanere vigili e attivi nella difesa dei diritti conquistati. Come organizzazione sindacale, continuiamo a batterci affinché il lavoro sia dignitoso, tutelato e al centro di una società giusta e inclusiva. Il nostro impegno quotidiano trae spunto anche dalla memoria di chi ha lottato per liberarci dall’oppressione e per affermare i valori democratici, che ci impone di alzare la voce quando questi vengano limitati, ovunque questo succeda. Onoriamo oggi quella memoria, con la consapevolezza che la libertà e la democrazia non sono mai acquisite una volta per tutte, ma devono essere custodite e rafforzate ogni giorno, con l’impegno di tutti e di tutte." In tale occasione vogliamo ricordare come nel 1922 l’occupazione della sede della Camera del Lavoro, aperta poco più di due anni prima grazie alla collaborazione della CGL (all’epoca senza la I) di Forlì, fu una delle prime azioni del regime fascista; al contrario, tra i primi atti del Governo provvisorio, formatosi il 28 luglio 1943 ed incaricato di traghettare il Paese verso le elezioni, vi fu la nomina di Gino Giacomini quale Commissario incaricato di riorganizzare i lavoratori nel sindacato. Poche settimane dopo, il 3 settembre 1943, venne firmato l’atto costitutivo della Confederazione Sammarinese del Lavoro. 82 anni fa, il popolo della più antica Repubblica del mondo ha riconquistato la democrazia e la libertà. Ciò, a nostro avviso, merita di essere celebrato nella sede in cui i cittadini esercitano i loro diritti democratici, attraverso il Consiglio Grande e Generale. "Riteniamo quindi importante, soprattutto per le giovani generazioni - ha aggiunto Enzo Merlini - per le quali quei tempi sono sempre più lontani, ricordare con la dovuta enfasi il fatto che, nonostante lo status di Paese neutrale, alcuni volontari sammarinesi si sono arruolati nelle brigate partigiane italiane e sono caduti per la libertà; l’intera popolazione, non di certo agiata, ha accolto circa 100.00 sfollati, tra cui un migliaio di ebrei." Il Presidente dell’ANPI di Rimini, Andrea Caputo, che guiderà la delegazione riminese il 28 luglio, occasione della manifestazione svoltasi lo scorso 25 aprile per commemorare la liberazione dal fascismo in Italia, ha espresso la propria riconoscenza con queste splendide parole: "…Non dimentichiamo i nostri vicini della Repubblica di San Marino, che furono un esempio di accoglienza aprendo le porte delle loro case a migliaia di sfollati del circondario riminese, perché sono stati anche coloro che, senza imbracciare armi, hanno protetto i perseguitati del regime, coloro che rifiutarono la chiamata della repubblica sociale, le staffette partigiane…" La CSdL invita tutta la cittadinanza a partecipare alle celebrazioni del 28 luglio, alle ore 11.00 in Piazza della Libertà e, a seguire, a Palazzo Pubblico.

C.s. - CSdL