28 luglio: il Psd celebra la festa della Liberazione con un confronto sui territori

Il Partito dei Socialisti e dei Democratici, nel commemorare l'anniversario della caduta del fascismo, celebra la festa della Liberazione con un'iniziativa dai forti valori simbolici intitolata "Il Territorio come Piattaforma per la Connessione". Mercoledì 27 luglio infatti, alle ore 20.30 presso il parco Don Elviro di Domagnano, interverranno -assieme ai vertici del PSD- alcuni dei massimi esponenti dei vicini comuni di Rimini e Riccione, per ricordare lo sforzo che le nostre popolazioni hanno compiuto nei nefasti anni della guerra -e del fascismo- con un occhio proiettato al futuro, un futuro di cooperazione e forti sinergie tra i nostri territori. Oggetto del dibattito sarà infatti anche il recente accordo sottoscritto tra la Repubblica di San Marino e il Comune di Rimini, proprio alla vigilia di un evento così importante come la festa della Liberazione. Prima del dibattito sarà presentato il progetto di Lazzaro Rossini, un'idea che ricrea un modello di ciclopedonale che connette i nostri territori e che si sviluppa proprio sul percorso del Trenino Rimini-San Marino.

Cs Partito dei Socialisti e Democratici