28 luglio, Libera e PSD invitano la cittadinanza alla Festa della Libertà e della Caduta del Fascismo

Il 28 luglio non è una semplice ricorrenza del calendario. È il giorno in cui San Marino ritrovò la propria libertà con la caduta del fascismo. Una data che appartiene alla storia della Repubblica e che continua a parlare al presente, richiamando i valori della libertà, della democrazia, del pluralismo e del rispetto delle istituzioni. Per questo, anche quest'anno, Libera e PSD organizzano insieme la Festa della Libertà e della Caduta del Fascismo, confermando una scelta che va ben oltre l'organizzazione di un evento. È il secondo anno consecutivo che le due forze politiche celebrano insieme questa ricorrenza, con l'obiettivo di farne un appuntamento stabile e condiviso. La libertà è il fondamento stesso dell'identità sammarinese. Lo ricorda il nostro motto, Libertas, che rappresenta il principio sul quale è nata la Repubblica. Per questo il 28 luglio è una festa che appartiene a tutti i sammarinesi. Per Libera e PSD assume anche un ulteriore significato: quello di rinnovare un progetto politico costruito su valori comuni e su una visione condivisa del Paese. La ricorrenza arriva inoltre in un momento particolarmente significativo per San Marino. A pochi giorni dal via libera del Coreper all'Accordo di Associazione con l'Unione Europea, la Festa della Libertà diventa anche l'occasione per fare un primo bilancio di metà legislatura e guardare alle trasformazioni che attendono il Paese. In questi due anni la stabilità della coalizione e della maggioranza hanno consentito di affrontare alcuni dei principali dossier: dalla gestione del debito pubblico al rafforzamento della credibilità internazionale, dai passi avanti sui diritti civili alle politiche per il territorio, dall'energia alla modernizzazione della Pubblica Amministrazione, fino al percorso europeo, oggi entrato nella sua fase decisiva. Un cammino che non si conclude con la firma dell'Accordo, ma che apre una stagione nuova di responsabilità e opportunità. Non a caso il tema centrale dell'edizione 2026 sarà proprio "San Marino oltre la firma", un confronto rivolto a ciò che l'Accordo di Associazione cambierà concretamente per imprese, lavoratori, giovani, studenti e Pubblica Amministrazione. A discuterne saranno il Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari, il Segretario Generale della CSdL Enzo Merlini e il Presidente di ANIS Emanuele Rossini, insieme al Presidente di Libera Giuseppe Maria Morganti e al Presidente del PSD Silvia Cecchetti, offrendo punti di vista diversi ma complementari su una delle scelte più importanti per il futuro della Repubblica. La scelta della sede della manifestazione, l'area dell'ex Tiro a Volo di Murata, vuole inoltre valorizzare uno spazio significativo del patrimonio sammarinese, da riscoprire e restituire alla comunità. Ampio spazio sarà riservato anche ai giovani, con la partecipazione di Gen-SM e Generazione Libera. Attraverso la presentazione del libro America, go away! della giornalista Sara Lucaroni e momenti di confronto, la giornata vuole trasmettere alle nuove generazioni il valore della democrazia, della partecipazione e della memoria storica. Libera e PSD invitano tutta la cittadinanza a partecipare a un evento che vuole essere, prima di tutto, un momento di incontro, riflessione e fiducia nel futuro. Perché ricordare il 28 luglio significa custodire una pagina fondamentale della nostra storia, ma anche continuare a costruire, insieme, la San Marino di domani.

C.s. - Libera / San Marino Partito dei Socialisti e dei Democratici







