28 luglio, Partito Socialista: anniversario della caduta del Fascismo e Festa della Libertà.

Il Partito Socialista celebra l’anniversario del 28 luglio , Festa della libertà, con rinnovato spirito di rilancio della sua attività, attraverso una sua incrementata presenza sulla scena politica, ponendo al centro del dibattito i temi e i problemi concreti del Paese e dei cittadini. La nostra Repubblica ha un estremo bisogno di ridare alla politica un ruolo più definito ed efficace, al fine di affrontare questo momento particolarmente difficile che investe il mondo intero e che non risparmia di certo il nostro piccolo Paese, reduce da una situazione sanitaria aggravata dalla Pandemia Covid – 19 che tutt’ora pare non voler mollare e, attualmente, da una guerra assurda nel centro dell’Europa, la quale sta mettendo in grave pericolo l’economia che incide ed inciderà pesantemente sulle persone e le categorie più deboli, soprattutto nei prossimi mesi. Di fronte a questo scenario preoccupante, il Partito Socialista, con questa sua rinnovata attività e presenza, facendo parte della maggioranza di Governo, si sta mobilitando per dare più incisività alla Lista NPR affinchè l’azione di Governo sia più efficace e puntuale, nell’ attuazione del programma riformista del Governo che sta alla base della nascita della Lista stessa. Il 28 Luglio 1943 segnò la storia con il ritorno della libertà e della democrazia nella nostra Repubblica. Allora i Socialisti furono gli interpreti principali della cacciata della dittatura fascista. Oggi i Socialisti di San Marino vogliono e devono essere, come è sempre avvenuto in passato, assieme alle altre forze democratiche, i principali difensori delle conquiste ottenute, stimolando i cittadini alla partecipazione per rafforzare il sistema dei partiti e conseguentemente della politica, quali insostituibili baluardi per l’affermazione della libertà, della democrazia, del progresso e per la difesa della sovranità della nostra millenaria Repubblica.

