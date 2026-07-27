28 luglio, Psrs: "Non è soltanto una data da ricordare, ma un orizzonte da costruire"

In occasione della ricorrenza del 28 luglio, giornata in cui la Repubblica di San Marino celebra la caduta del fascismo, il Partito Socialista Riformista Sammarinese desidera rivolgere un pensiero profondo e condiviso a tutta la cittadinanza. Il 28 luglio 1943 rappresenta una data fondamentale nella storia del nostro Paese: pochi giorni dopo la caduta del regime in Italia, anche sul Titano si pose fine al ventennio fascista, con lo scioglimento del Partito Fascista Sammarinese e l’avvio di un nuovo percorso democratico fondato sulla libertà e sulla partecipazione popolare. Fu una giornata di straordinaria mobilitazione civile, segnata da un forte slancio collettivo che portò rapidamente a nuove elezioni ed al ripristino delle istituzioni democratiche. Oggi, questa ricorrenza -riconosciuta anche come Festa della Libertà- non è soltanto memoria storica, ma patrimonio vivo della nostra identità repubblicana. Essa richiama i valori più profondi su cui si fonda la nostra comunità: la difesa della libertà, il rifiuto di ogni forma di autoritarismo, la centralità della dignità umana. Il P.S.R.S. intende sottolineare come quella pagina di storia sia anche il frutto del coraggio delle forze popolari e democratiche, tra cui il movimento socialista sammarinese, che seppero opporsi alle logiche oppressive del regime e contribuire alla rinascita civile del Paese. È grazie a quella eredità che oggi possiamo vivere in una Repubblica libera, aperta e saldamente ancorata ai principi democratici. In un tempo segnato da nuove sfide e da tensioni internazionali, il significato del 28 luglio assume un valore ancora più attuale: ci ricorda che la libertà non è mai definitivamente acquisita, ma va custodita ogni giorno attraverso l’impegno civico, la partecipazione e il rispetto delle istituzioni. Il Partito Socialista Riformista Sammarinese rinnova, quindi, il proprio impegno affinché i valori della democrazia, della giustizia sociale e della libertà continuino a guidare il futuro della nostra Repubblica. Perché il 28 luglio non è soltanto una data da ricordare, ma un orizzonte da costruire: il simbolo di una San Marino che ha saputo rialzarsi e che, ancora oggi, guarda avanti con orgoglio, consapevole della grandezza della propria storia e della responsabilità verso le generazioni future della nostra Piccola Grande Repubblica.

C.s. - Psrs







