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28 luglio, Rete: "Democrazia e diritti non sono conquiste irreversibili"

27 lug 2026
28 luglio, Rete: "Democrazia e diritti non sono conquiste irreversibili"

“Ogni tempo ha il suo fascismo”, scriveva Primo Levi. E i segnali si riconoscono quando il potere si concentra, il dissenso viene delegittimato e ai cittadini viene tolta la possibilità di incidere davvero sulle decisioni. In un’epoca attraversata da nuove pulsioni autoritarie e antidemocratiche, San Marino non può sentirsi al riparo né limitarsi a celebrare il 28 luglio con parole di circostanza. La Festa della Libertà ci ricorda che democrazia e diritti non sono conquiste irreversibili: vanno difesi ogni giorno, garantendo partecipazione, pluralismo, giustizia sociale e istituzioni che tutelino anche chi ha meno voce e rispondano ai cittadini, anziché chiudersi nella difesa del potere. L’antifascismo è stato e continua a essere un impegno concreto contro ogni abuso di potere, contro le disuguaglianze, la repressione del dissenso e ogni tentativo di restringere diritti e spazi democratici. Ricordare chi ha lottato per la libertà significa anche avere il coraggio di cogliere i segnali del presente e contrastarli, partendo da ciò che ci unisce per costruire insieme una società più giusta e più solidale.

C.s. - RETE




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