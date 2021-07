28 luglio: si celebra anche la Festa delle Milizie

Mercoledì 28 luglio 2021, in concomitanza con la celebrazione della Festa della Libertà, avrà luogo la Festa delle Milizie, Cerimonia che non si è potuta svolgere, come di consueto, il 25 marzo scorso a causa dell’emergenza sanitaria connessa alla pandemia Covid-19. La Cerimonia avrà inizio sulla Piazza della Libertà dove, alle ore 8,00, i Corpi Militari schierati effettueranno l’Alza Bandiera sul balcone di Palazzo Pubblico. Alle 8,30 il Comando Superiore passerà in rassegna i reparti delle Milizie, che saranno schierati presso l’Ara dei Volontari ove avverrà la deposizione della corona di alloro. Dopo la Benedizione dei Corpi Militari, che avrà luogo alle ore 9,00 in piazzale Domus Plebis (antistante la Basilica del Santo), tutti i Corpi militari torneranno a schierarsi sulla Piazza della Libertà. Alle 9,30, alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti, dopo gli interventi celebrativi del Comandante Superiore e del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Deputato alle Milizie, avrà luogo il Giuramento delle reclute e la consegna, da parte della Reggenza, delle Medaglie di Fedeltà e di Anzianità Militare ai Militi che le hanno conseguite. La Cerimonia terminerà circa alle ore 10,30 con l’Ammaina Bandiera ed il rientro dei Reparti ai rispettivi Quartieri. La cittadinanza e gli Organi di Informazione sono invitati a partecipare.



Cs La segreteria del Comando Superiore

