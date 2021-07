28 luglio: Uds ringrazia le forze politiche

In occasione della celebrazione della Festa del 28 luglio, Unione Donne Sammarinesi ha accettato l’invito di alcune forze politiche a partecipare ai festeggiamenti, dando un contributo al dibattito sul prossimo Referendum del 26 settembre. Desideriamo ringraziare Libera per averci concesso uno spazio stand alla Festa della Libertà che si è tenuta il 27 e 28 luglio nel Parco Ausa. È stata una bella occasione per incontrare la cittadinanza e parlare di interruzione volontaria di gravidanza (IVG) e diritti civili. Desideriamo ringraziare Movimento Democratico San Marino Insieme, il Partito dei Socialisti e dei Democratici e Movimento Ideali Socialisti per l’invito al dibattito pubblico tenutosi ieri sera nel Parco Don Elviro Cardelli di Domagnano sul tema dell’IVG. In modo particolare ringraziamo i partiti per la generosa consegna di una bandiera storica degli anni ‘70 dell’allora Unione Donne Sammarinesi, vessillo di antiche lotte e portafortuna per quelle attuali. È stato un momento commovente dopo un dibattito costruttivo sui diritti delle donne in ambito riproduttivo. Ci rammarichiamo per l’assenza di rappresentanti del Comitato Contrario.

