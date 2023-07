28 Luglio: Usl, recuperiamo quella vitalità che sta alla base di ogni democrazia

La ricorrenza che ci apprestiamo a celebrare, quella del 28 luglio, offre validi spunti di riflessione. Sono trascorsi 80 anni da quando un gruppo di cittadini ispirati unicamente dal valore della LI- BERTÀ, segnarono il passaggio alla vita democratica: cosa rimane oggi di quel principio? Le emergenze di questi anni hanno fiaccato la cittadinanza tanto che è circolato e sta circolando un senso di rassegnazione che, sull’esempio di chi ci ha preceduto, dovremmo esser capaci di respingere con entrambe le mani. Se invece non saremo in grado di recuperare quel senso di vitalità che sta alla base di ogni de- mocrazia, di essa sopravviverà soltanto la forma tanto che c’è già chi usa la parola governance come fosse un suo sinonimo. Dobbiamo cioè ricordarci che non esistono verità incontestabili calate dall’alto cui tutti noi do- vremmo attenerci. Nessuno ci ‘concede’ una libertà che è stata conquistata con la determinazio- ne dei nostri padri a lasciarsi per sempre alle spalle la parentesi del fascismo. Il nostro impegno sia volto a non vanificare quella fondamentale conquista.

Cs Unione Sammarinese Lavoratori