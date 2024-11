28a giornata nazionale della colletta alimentare a San Marino

Si è svolta sabato, con grande successo e partecipazione, la 28° Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che ha visto aumentare a oltre 12.000 i supermercati coinvolti in tutta Italia, e a più di 155.000 volontari. Più di 5 milioni di donatori hanno contribuito, ciascuno con quello che poteva, a questa grande festa di solidarietà e condivisione, permettendo di raccogliere 7.900 tonnellate di cibo da destinare alle persone in difficoltà. Anche San Marino ha registrato un risultato straordinario: sono stati infatti raccolti 18.844 kg di alimenti (12.900 Kg nel 2023), grazie anche ad importanti donazioni. La Colletta è stata proposta in tutti i supermercati della Repubblica ed è stata un momento di gioia e condivisone, evidenti nei volti lieti dei 250 volontari coinvolti e di oltre 5.000 donatori. Numeri che ancora una volta confermano il grande cuore del popolo sammarinese, da sempre sensibile al tema della solidarietà e capace di esprimere una generosità sempre sorprendente. Nel corso della giornata i supermercati e i centri di raccolta si sono animati di volontari di ogni età - tantissimi i giovani e giovanissimi - che hanno vissuto un’esperienza preziosa per crescere come cittadini responsabili, capaci di fare la differenza per il bene comune. Da sottolineare la collaborazione tra volontari delle più varie estrazioni culturali ed ideali, a riprova del fatto che stare di fronte ai bisogni fondamentali della persona, permette di vivere un’unità che supera ogni barriera. Un primo quantitativo alimenti è già stato consegnato a fine giornata alla Caritas vicariale di San Marino che riceverà forniture dal Banco Alimentare Emilia Romagna per tutto il corso dell’anno. In tutta Italia i prodotti donati saranno distribuiti nelle prossime settimane alle 7.632 organizzazioni partner territoriali, tra mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori e centri d’ascolto, raggiungendo così 1,8 milioni di persone in difficoltà. La Colletta Alimentare, che da 28 anni si ripete senza interruzioni, è una vera e propria festa del dono, dove ogni contributo, piccolo o grande, diventa segno di una solidarietà concreta che unisce le persone e rafforza il senso di comunità. L’iniziativa è stata anche il gesto con il quale la Fondazione Banco Alimentare aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri, seguendo il messaggio di Papa Francesco che invita ad aprire il cuore e le mani per accogliere e condividere, riconoscendo nei più fragili un bisogno che interpella ciascuno di noi. La Colletta Alimentare continua online fino al 10 dicembre su alcune piattaforme dedicate: per conoscere le modalità di acquisto dei prodotti è possibile consultare il sito colletta.bancoalimentare.it.

Gli organizzatori della Colletta Alimentare a San Marino ringraziano sentitamente: 

Gli Ecc.mi Capitani Reggenti per il Patrocinio 

Fondazione Graziani w MIVA srl per le importanti donazioni 

Ercolani Trasporti 

Gli istituti bancari della Repubblica 

Giorgia Boutique 

San Marino RTV 

L’Informazione di San Marino, La Serenissima, Repubblica.sm e San Marino Fixing e gli organi di informazione online del territorio 

Croce Rossa Sammarinese e Ercolani Trasporti per il supporto logistico.