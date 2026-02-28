3 marzo, Aeroclub di San Marino: l’esperimento in volo di Magica Gilly nel centenario di Harry Houdini

Martedì 3 marzo 2026 alle ore 11.00, presso l’Aeroclub di San Marino – Domagnano, si svolgerà un esperimento pubblico riservato alla stampa che segna uno dei momenti più significativi della 27ª edizione del Festival Internazionale della Magia di San Marino, dedicata al centenario della morte di Harry Houdini. Protagonista dell’azione sarà Magica Gilly, che realizzerà un esperimento strutturato in condizioni reali di separazione tra terra e aria, con verifica pubblica e presenza di testimoni. L’esperimento si fonda su un principio semplice ma radicale: ciò che viene definito prima del decollo verrà verificato mentre l’aereo è già in volo, senza possibilità di interventi successivi. L’iniziativa intende proporre una riflessione concreta su cosa significhi oggi raccogliere l’eredità di Houdini: non replicare il passato, ma affrontare il limite contemporaneo, quello della distanza, della percezione e dell’informazione. Accanto a Magica Gilly sarà presente Gabriel, illusionista e organizzatore del Festival, reduce negli anni da imprese pubbliche di forte impatto mediatico, che seguirà l’azione in qualità di coordinatore e garante dell’esperimento. L’appuntamento del 3 marzo rappresenta l’anteprima operativa dell’edizione 2026 del Festival (13–15 marzo), confermando la volontà della manifestazione di coniugare spettacolo, ricerca e dimensione culturale. La stampa è invitata a partecipare

