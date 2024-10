3 novembre: inaugurazione monumento Caduti di Nassirya a San Clemente

Il 12 novembre 2003, alle 8.40 italiane, due palazzine in cui risiedevano i carabinieri e i militari del contingente Operazione "Antica Babilonia", vennero sventrate da un attacco kamikaze. Un camion cisterna imbottito di esplosivo scoppiò davanti la base militare italiana, provocando la deflagrazione del deposito munizioni e la morte di diverse persone tra militari e civili. Il bilancio fu tragico. Morirono 12 carabinieri, cinque soldati dell'esercito e due civili oltre a 9 iracheni. I feriti furono 20: 15 carabinieri, quattro militari e un civile. MONUMENTO A SAN CLEMENTE Domenica 3 novembre, l’Associazione Nazionale Carabinieri “Sezione Martiri di Nassirya” di Morciano di Romagna-San Clemente sarà l’artefice della cerimonia ufficiale per l’inaugurazione, a Sant’Andrea in Casale, nell’area del parcheggio di via Tavoleto-intersezione via Einaudi (S.P. 35), del nuovo Monumento ai Caduti di Nassirya alla presenza della Sindaca di San Clemente, Mirna Cecchini. La cerimonia vedrà l’accompagnamento della Banda Municipale di San Giovanni in Marignano. Il programma prevede: alle ore 9 il ritrovo dei partecipanti al parcheggio di via Tavoleto, 73 (Piazza Nilde Iotti) a Sant’Andrea in Casale; alle ore 9.30 la sfilata dei convenuti da via Tavoleto, 73 (Piazza Nilde Iotti) al Memoriale alle ore 9.45 il saluto delle Autorità alle ore 10 Alzabandiera e Onore ai Caduti. Successivamente il corteo si sposterà a San Clemente Capoluogo per la celebrazione della Santa Messa “Virgo Fidelis” nella Chiesa di Piazza Mazzini (Centro Storico) alle ore 11.15. Al termine della Santa Messa, la Sindaca Mirna Cecchini deporrà una corona d’alloro al Monumento ai Caduti di tutte le guerre, in occasione della ricorrenza del 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate. Alla cerimonia di domenica 3 novembre interverranno Il Prefetto della Provincia di Rimini, Giuseppina Cassone; la Responsabile Amministrativa della Prefettura, Cinzia Renna; il Questore della Provincia di Rimini; il Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri; le altre Autorità provinciali; le Associazioni d’Arma Combattentistiche; l’Ispettore Regionale Emilia-Romagna dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri), Tenente Giuseppe Ciriello; il Coordinatore Provinciale ANC Colonnello Nevio Monaco; i rappresentanti istituzionali e i Sindaci del Comuni della Valconca. Il Monumento ai Caduti di Nassirya è stato realizzato dalla Giesse Marmi di Morciano di Romagna. La cittadinanza di San Clemente è invitata a partecipare.

cs Marco Valeriani

