3 settembre 2020: grazie alla popolazione.

Gli Istituti Culturali intendono porgere un sentito ringraziamento per l’ottima riuscita delle Celebrazioni del 3 settembre, alla popolazione che ha dimostrato grande senso di responsabilità e di rispetto del bene comune, attenendosi alle regole che purtroppo sono state necessarie, per l’attuale emergenza sanitaria. Un grazie sentito va anche ai corpi militari e alle forze dell’ordine che con il loro prezioso supporto sono stati di grande aiuto nella realizzazione dell’evento, del quale, quest’anno era particolarmente difficile gestire l’organizzazione. Alla mattina, il succedersi delle Cerimonie Religiose e Istituzionali hanno visto la presenza dii numerosi spettatori e cittadini nelle vie e piazze del Centro Storico, e nel pomeriggio, grande partecipazione per il tradizionale Palio delle Balestre Grandi, vinto quest’anno per la terza volta da Silvano De Biagi sempre all’insegna della sicurezza e dell’osservanza delle disposizioni precauzionali. Pubblico attento ed emozionato, nella meravigliosa cornice di Piazza della Libertà e del suo panorama memorabile, al Concerto della Banda Militare diretta dal Maestro Stefano Gatta che assieme alla meravigliosa voce di Sara Jane Ghiotti ha eseguito, alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti, un medley di musiche del Maestro Ennio Morricone. La Grande Tombola, momento cruciale e più “complesso” organizzativamente si è svolta in un clima appassionato ma sereno, con la partecipazione di circa 1600 persone, che hanno mostrato grande senso civico, osservando tutte le prescrizioni del caso, per un totale di 2730 cartelle vendute . Infine alla sera, un grandissimo e meritato successo per lo strepitoso concerto “Jbees in Orchestra - Violins at the Discoteque - Il meglio della Disco Music 70/80…e non solo!” nel quale ben 41 artisti si sono esibiti ininterrottamente sul palco del Campo Bruno Reffi, in un susseguirsi di mirabolanti esibizioni canore e musicali, per due ore all’insegna della spensieratezza. I Jeebes, cover band di eccezione, con le due straordinarie cantanti, Alberta Saccani e Giulia Boria, affiancati dagli archi e dalle percussioni dell’ Orchestra Rimini Classica (composta da numerosi musicisti sammarinesi) assieme alla maestria della Corale San Marino e grazie alla presenza di Roberto “Moghe” Moretti, che ancora una volta si è dimostrato un frontman di grande talento, assieme dalla eccellenza tutta sammarinese, Monica Hill e alle due guest star Mario Mosca ed Emanuele Franca, hanno acceso il pubblico, che ha partecipato “ballando” (rigorosamente seduto e distanziato) e scandendo il ritmo con le mani, entusiasta. Un grazie ancora alla generosità dei presenti, che hanno permesso di totalizzare la somma di circa 1700 Euro, sarà devoluto alla Protezione Civile, per l’emergenza covid.

