3 settembre 2023, Mario Venuti in concerto Il ricavato sarà devoluto alla Biblioteca Comunale “Loris Ricci Garotti” di Sant’Agata sul Santerno

Domenica 3 settembre, alle ore 21.30, presso il Campo Bruno Reffi, salirà sul palco un grande protagonista per il concerto conclusivo della giornata di celebrazioni della Festa della Repubblica: in scena Mario Venuti & Full Band che interpreterà i suoi più grandi successi. Aprirà il concerto Roberta di Lorenzo, cantautrice-autrice pugliese, che ha all'attivo tre album di inediti e una lunga lista di collaborazioni a cominciare da Eugenio Finardi, suo scopritore per il quale ha scritto “E tu lo chiami Dio. L’ingresso è a offerta libera ed il ricavato, quest’anno sarà devoluto alla Biblioteca Comunale “Loris Ricci Garotti” di Sant’Agata sul Santerno, fortemente danneggiata dalla recente alluvione avvenuta in Emilia Romagna. Un gesto simbolico fortemente voluto dagli Istituti Culturali della, che non potrà certo ripagare il comune di Sant’Agata della perdita, che va ben oltre la materialità dell’accaduto, ma che vuole testimoniare la vicinanza della Repubblica di San Marino, consapevoli quanto i libri e la memoria siano fondamenta essenziali di una società libera e democratica, poiché, parafrasando Marguerite Yourcenar, ”Fondare biblioteche è un po’ come costruire ancora granai pubblici: ammassare riserve contro l’inverno dello spirito .” In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Concordia, Borgo Maggiore.

MARIO VENUTI, cantautore e chitarrista catanese, inizia la sua carriera negli anni ’80 con la band “Denovo”. Dopo otto anni intraprende la carriera da solista e nel 1994 pubblica il suo primo disco da solista “Un po’ di febbre” e nel 1996 il secondo album “Microclima”. Nel 1997 partecipa a Sanremo Giovani con il brano “Il più bravo del reame”, pleludio del disco “Mai come ieri” che ottiene un grande successo di pubblico e critica. A gennaio del 2003 pubblica l’album “Grandimprese”, anticipato dal singolo “Veramente”. Nel 2004 con il brano “Crudele”, Mario Venuti, riceve a Sanremo il Premio della Critica e il Premio Radio e Tv. Nel 2005 esce il disco “Magneti”, mentre nella 56esima edizione del Festival di Sanremo porta, insieme agli Arancia Sonora, il brano “Un altro posto nel mondo”. Segue una tournée di un anno che sfocia nella pubblicazione dell’antologia “L’officina del fantastico” che ripercorre quattordici anni di successi del cantautore catanese e che viene presentato al Festival di Sanremo del 2008 con l’inedito “A ferro e fuoco”. Nell’ottobre 2009 pubblica l’album di inediti “Recidivo”. Nel 2011 Mario si esibisce in concerti acustici, senza accompagnatori sul palco, in tutta Italia. Nel 2012, anticipato in radio dal singolo “Quello che ci manca”, pubblica il suo settimo album da solista, “L’ultimo romantico” e nel 2014 esce con il suo ottavo disco da solista “Il tramonto dell’occidente”, un concept-album scritto a sei mani, con Kaballà e Francesco Bianconi. Nel 2016 decide di rivisitare con gli Urban Fabula in chiave Jazz i classici della canzone italiana e internazionale e canzoni del proprio repertorio, dando vita al progetto Mario Meets Jazz. Quest’anno in primavera ha pubblicato il suo nuovo album “Motore di vita”, prodotto artisticamente da Mario Venuti insieme a Seba. Il disco vanta anche la collaborazione artistica di Kaballà e la presenza del batterista jazz e arrangiatore ritmico Luca Scorziello. Tutto il disco emana un umore disteso e positivo e suona come un ripetuto GRAZIE per gli immensi doni che la vita può donarci. Dopo “Motore di vita” (2017) è la volta del decimo album Soyuz 10 dal quale vengono estratti tre singoli: “Il pubblico sei tu”, “Ciao cuore”, e “Silenzio al silenzio”, attualmente in rotazione radiofonica. A marzo del 2020 sul canale YT ufficiale viene pubblicata la serie “Casacasa Live Session”: una raccolta di sette live in cui l’artista ha eseguito alcuni dei suoi brani più famosi direttamente dal salotto di casa sua. Nel mese di maggio i brani sono stati pubblicati su tutte le piattaforme digitali. Il 17 settembre 2021 esce “TROPITALIA”, progetto nel quale Mario Venuti si diverte a giocare, diventando puro interprete, rileggendo alcuni brani popolari della canzone italiana in chiave tropicalista. Il 19 maggio è uscito il nuovo singolo, NAPOLIBAHIA feat. LUCARIELLO, FABIANA MARTONE e NENEY SANTOS. Per l’estate 2023 in attesa dell’uscita del nuovo album prevista in autunno, Mario Venuti porterà in tour i suoi più grandi successi

c.s. Istituti Culturali