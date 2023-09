3 settembre 2023, San Marino celebra la Festa Nazionale

Domenica 3 settembre, la Repubblica di San Marino celebra il suo anniversario di fondazione festeggiandolo con un ricchissimo programma che vedrà coniugare tradizione, musica, spettacoli. L’attesa giornata festiva di avrà inizio fin dalle prime ore del mattino in un susseguirsi di eventi iniziando con la suggestiva cerimonia dell’alzabandiera in Piazza della Libertà, dove giungerà il Corteo delle Forze armate (Milizia, Guardia di Rocca e Guardia Nobile) accompagnato dalle note della Banda Militare. Alle ore 10.00 in Basilica del Santo verrà celebrata dal Vescovo Diocesiano Mons. Andrea Turazzi la Messa Solenne alla presenza degli Ecc.mi Capitani Reggenti, con la partecipazione della Corale di San Marino; subito dopo avrà luogo la Processione con la Reliquia del Santo per le Vie del Paese. Seguirà alle ore 10.30, per le vie del centro storico la lettura del Bando dei Balestrieri che annuncerà il Palio delle Balestre Grandi, pomeridiano, in onore del Santo Fondatore. Alle ore 14.30 dalla Porta San Francesco partirà il corteo storico composto da balestrieri, dame, sbandieratori, musici e figuranti negli splendidi costumi medioevali; alle ore 15.00 presso la Basilica del Santo, avverrà la benedizione della Reliquia del Santo e i balestrieri rivolgeranno la preghiera al Santo Patrono; alle ore 15.30, giochi di bandiere, musici e figuranti; giunti alla Cava dei Balestrieri, i rappresentanti dei nove Castelli della Repubblica si disputeranno il Palio delle Balestre Grandi, l’appassionante gara dove si misurano i migliori tiratori sammarinesi, al termine della quale sarà proclamato il campione nazionale; Alle ore 17.00 presso la Basilica del Santo, verrà celebrata la Santa Messa e la benedizione con la Reliquia del Santo; Dalle ore 17.15 nelle contrade del centro si svolgerà la Sfilata del corteo storico; Alle 17.30 in Piazza della Libertà si esibirà la Banda Militare della Repubblica di San Marino diretta dal Tenente, Maestro Stefano Gatta, con la partecipazione di Sara Jane Ghiotti che interpreterà alcuni famosissimi brani, nel tradizionale e suggestivo Concerto alla presenza dei Capi di Stato. Concluso il concerto, alle ore 19,00 presso il Piazzale Lo Stradone si terrà l’estrazione della tradizionale e ricca tombola: 15.000 euro il premio per la prima tombola, 7.500 euro per la seconda, 2.500 euro per la cinquina. Le cartelle della tombola saranno in vendita nel centro storico o presso il Teatro Titano lo stesso giorno dal mattino fino alle ore 18.30. In caso di maltempo l’estrazione della tombola verrà rinviata a domenica 10 Settembre, nello stesso luogo e alla stessa ora. Alle ore 21.30, in serata presso il campo Bruno Reffi, il concerto di Mario Venuti con Full Band concluderà la serata. L’ingresso è a offerta libera: i proventi saranno devoluti alla Biblioteca Comunale “Loris Ricci Garotti” di Sant’Agata sul Santerno totalmente danneggiata dall’alluvione avvenuta in Emilia Romagna. In caso di maltempo lo spettacolo si terrà al Teatro Concordia di Borgo Maggiore. (tel 0548 883030) Al termine del concerto meravigliosi fuochi d’artificio concluderanno i festeggiamenti.

c.s. Istituti culturali

