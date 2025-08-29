3 settembre 2025: San Marino celebra la Festa Nazionale

Mercoledì 3 settembre la Repubblica di San Marino festeggia il suo Anniversario di Fondazione con una giornata ricca di eventi, tra tradizione, musica e spettacolo. I festeggiamenti inizieranno al mattino: alle ore 10.00, presso la Basilica del Santo, sarà celebrata la Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Nunzio Apostolico d’Italia e San Marino, S.E. Petar Rajič, alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e con la partecipazione della Corale di San Marino. A seguire, la Processione con la Reliquia del Santo attraverserà le contrade del centro storico.

Alle ore 10.30, si terrà la tradizionale Lettura del Bando dei Balestrieri, che annuncerà il Palio delle Balestre Grandi. Sempre in mattinata, dalle 9.30 alle 11.00, presso la Torre Cesta e Museo delle Armi Antiche, la Federazione Balestrieri Sammarinesi proporrà la narrazione storica “Storia della Balestra”, arricchita dalla presenza di figuranti, musici e sbandieratori, nella suggestiva cornice della Cesta. Il pomeriggio sarà animato dal Corteo Storico, che partirà alle 14.30 da Porta San Francesco con dame, balestrieri, sbandieratori, musici e figuranti.

Alle 15.00, in Basilica, i Balestrieri rivolgeranno la preghiera al Santo Patrono con la Benedizione della Reliquia; subito dopo, alle 15.30, presso la Cava dei Balestrieri, si svolgerà l’attesissimo Palio delle Balestre Grandi, accompagnato da giochi di bandiere, musici e figuranti. Alle 17.00 è prevista la Santa Messa in Basilica con la Benedizione della Reliquia, seguita, alle 17.15, dalla Sfilata del Corteo Storico per le vie del centro. Alle 17.30, in Piazza della Libertà, la Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal Tenente Maestro Stefano Gatta e con le voci di Alessandra Busignani e Monica Sarti, si esibirà in concerto. Alle 19.00, nel Piazzale Lo Stradone, si terrà la tradizionale Grande Tombola, con premi di € 15.000 per la prima tombola, € 7.500 per la seconda e € 2.500 per la cinquina. Le cartelle saranno disponibili al prezzo di € 5,00 presso il centro storico e il Teatro Titano fino alle ore 18.00.

La serata culminerà alle 21.30, quando sul palco del Campo Bruno Reffi saliranno i Neri per Caso, celebre formazione vocale a cappella tra le più apprezzate in Italia. Il gruppo si è imposto all’attenzione del grande pubblico nel 1995, vincendo il Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano Le ragazze. L’omonimo album ottenne 6 dischi di platino e oltre 700.000 copie vendute, dando avvio a una carriera costellata di successi e riconoscimenti. Il concerto offrirà un raffinato viaggio musicale, dai brani che hanno reso celebri i Neri per Caso a reinterpretazioni di grandi classici italiani e internazionali, con un particolare omaggio ai Beatles tratto dall’album We Love The Beatles. L’ingresso è a offerta libera, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Oncologica Sammarinese. I festeggiamenti si concluderanno alle 23.30 con il tradizionale spettacolo pirotecnico, che illuminerà il cielo sopra il centro storico.

