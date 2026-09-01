3 settembre 2026, festa del Santo Patrono: ecco il programma ufficiale

3 settembre 2026, festa del Santo Patrono: ecco il programma ufficiale.

Giovedì 3 settembre la Repubblica di San Marino celebra il suo Anniversario di Fondazione con una giornata ricca di appuntamenti che unisce tradizione, cerimonie, rievocazione storica, musica e spettacolo. I festeggiamenti inizieranno al mattino, alle 10.00, presso la Basilica del Santo, con la Solenne Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Cardinale Matteo Maria Zuppi, alla presenza degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e con la partecipazione della Corale San Marino. A seguire, la Processione con la Reliquia del Santo attraverserà le contrade del centro storico. Alle 10.30 si terrà la tradizionale Lettura del Bando dei Balestrieri, che annuncerà il Palio delle Balestre Grandi. Nel pomeriggio, alle 14.30, da Porta San Francesco partirà il Corteo Storico, con dame, balestrieri, sbandieratori, musici e figuranti. Alle 15.00, in Basilica, i Balestrieri rivolgeranno la preghiera al Santo Patrono con la Benedizione della Reliquia. Alle 15.30, presso la Cava dei Balestrieri, si svolgerà il tradizionale Palio delle Balestre Grandi, accompagnato da giochi di bandiere, musici e figuranti. Le celebrazioni proseguiranno alle 17.00, in Basilica, con la Santa Messa e la Benedizione della Reliquia, seguite alle 17.15 dalla Sfilata del Corteo Storico per le vie del centro. Alle 17.30, in Piazza della Libertà, la Banda Militare della Repubblica di San Marino, diretta dal Tenente Maestro Stefano Gatta, si esibirà in concerto con la partecipazione della cantante sammarinese Valentina Monetta.

Alle 19.00, nel Piazzale Lo Stradone, torna la tradizionale Grande Tombola, con premi di 15.000 euro per la prima tombola, 7.500 euro per la seconda e 2.500 euro per la cinquina. Le cartelle saranno disponibili al costo di 5 euro presso il centro storico e il Teatro Titano fino alle 18.00. La serata proseguirà alle 21.30, al Campo Bruno Reffi, con Marina Rei in concerto. La cantautrice torna dal vivo accompagnata da Sebastiano Forte alla chitarra e Dario Giacovelli al basso, portando sul palco tutta la sua anima di polistrumentista e alternandosi tra voce, batteria, chitarra e piano. La scaletta ripercorrerà le tappe e i successi di trent’anni di carriera, includendo anche i brani del suo ultimo album, Niente amore. L’ingresso è a offerta libera e l’incasso sarà devoluto all’Associazione Sammarinese Sclerosi Multipla. I festeggiamenti si concluderanno alle 23.30 con il tradizionale spettacolo pirotecnico, che illuminerà il cielo sopra il centro storico di San Marino.

C.s. - Istituti Culturali

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